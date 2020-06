Coronavirus.- Duterte avisa a los filipinos de que no pueden culpar al Gobierno si se contagian por no seguir las normas

MANILA, 16 (DPA/EP)

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha dejado claro a los ciudadanos del país que no pueden culpar al Gobierno si se contagian del nuevo coronavirus por haberse negado a cumplir las restricciones para impedir la expansión de la pandemia.

En un discurso televisado a última hora del lunes, el mandatario ha recordado a los filipinos que deben abstenerse de realizar desplazamientos no esenciales y que deben cumplir con la distancia de separación física y llevar mascarilla siempre que salgan a la calles.

"Estamos retirando gradualmente las restricciones para impulsar nuestra viabilidad económica como individuos y como país, pero eso no significa que olvidemos los mínimos estándares de salud", ha subrayado Duterte.

"No puedo impedir que todos salgan. No puedo arrestar a todos", ha añadido. "Si se lleva a su hijo cuando sale o permiten a sus hijos salir cuando el lugar no está todavía listo para que ellos salgan y se enferman, no nos culpen", ha remarcado.

En Filipinas hay actualmente más de 26.000 casos de coronavirus y más de un millar de víctimas mortales, según los datos del Ministerio de Sanidad filipino. En la ciudad de Cebú, en el centro del archipiélago filipino, se ha impuesto desde este martes una estricta cuarentena tras registrarse un repunte de los casos, según ha contado el portavoz de la Presidencia, Harry Roque.

Las restricciones ya rebajadas se mantendrán hasta final de mes en el la región metropolitana de Manila para impedir un repunte de casos en próximas fechas.