Cultura.- Retiran las acuasiones de agresión sexual contra Michael Clifford de 5 Seconds of Summer

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La usuaria de Twitter que acusó de al guitarrista de 5 Seconds of Summer, Michael Clifford, de haberla agredido sexualmente, ha retirado su acusación y ha perdido perdón públicamente.

Tras su testimonio, rápidamente se levantó un gran revuelo que convirtió en tendencia en las redes sociales tanto al grupo como al músico, quien lo negó todo a través de su propia cuenta de Twitter.

Ahora, la usuaria @sophiectth5, quien se ha identificado a sí misma con la causante de todo, a publicado un comunicado recogido por Variety, en el que asegura que ha sabido que fue agredida por otro hombre diferente, ahora ya fallecido, y ha pedido disculpas.

"Hoy he descubierto que he estado equivocada por lo menos por siete años", ha escrito, en referencia a los hechos inicialmente denunciados, que tuvieron lugar cuando 5 Seconds of Summer fueron teloneros de One Direction en 2013.

Y añade: "Hoy he descubierto que mi agresor está muerto. Mi agresor no es Michael Clifford. Nunca me tocó, nunca me dijo aquellas cosas. Es inocente. Se que literalmente no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que dije y deseo con todo mi corazón que hubiera una manera de borrarlo todo.

"Lo siento Michael", remarca, añadiendo: "Lo siento totalmente por estar equivocada sobre ti y el daño que pueda haber causado. Todo lo que puedo decir es que lo siento completamente, estoy sorprendida y con el corazón roto".