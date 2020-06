Desconecta.- Una perra con la pata rota guía a sus rescatistas hasta sus 13 cachorros escondidos

MADRID, 16 jun. (EDIZIONES)

Cuando el grupo de rescate Stray Rescue of St Louis, en East St Louis, Illinois, vio a una perra cojeando en la calle en junio del año pasado no dudaron en organizar un plan para capturarla y ocuparse de su cojera. Entonces no sabían la sorpresa que les tenía preparada.

El equipo de Donna Lochmann se dio cuenta de que la perra estaba amamantando e inmediatamente pensó en sus cachorros y en el peligro en el que se encontraban al estar desamparados.

La perra jugó un papel muy importante en la búsqueda y localización de los cachorros y gracias a ella, el equipo logró dar con los trece.

La madre de los cachorros había hecho un buen trabajo ocultándolos en la maleza para mantenerlos a salvo, lo que dificultó un poco la labor de los rescatistas.

Finalmente, el equipo de Stray Rescue of St Louis dio con ellos tras peinar bien la zona debajo del tronco de un árbol caído. Después los fueron sacando uno a uno hasta ponerlos a salvo.

En unas declaraciones a Caters, Natalie Thomas, directora de marketing del centro de rescate, dijo: "Es una sensación increíble saber que no crecerán en las calles buscando su próxima comida".