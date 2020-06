Fórmula 1.- Gasly (AlphaTauri): "Vettel me dio muchos consejos, desde pequeño he llevado la Fórmula 1 dentro de mí"

El piloto francés de Fórmula 1 ficha como imagen de la marca de gafas Hawkers

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El piloto francés de Fórmula 1 Pierre Gasly reconoció que el cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel le dio "muchos consejos" cuando disputaba Fórmula 2 y se declaró "más preparado" que antes de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 para afrontar el inicio del Mundial con el equipo AlphaTauri.

Pierre Gasly ha fichado por la marca de gafas de sol y óptica Hawkers, con la que ha grabado un anuncio titulado 'The Machine'. En una entrevista concedida a la empresa afincada en Elche (Alicante), Gasly recordó que la primera vez que vi Hawkers fue en MotoGP.

"Me llamaron la atención las gafas que llevaba Álex Rins", apuntó el francés, que ha pasado la cuarentena en Dubai. "Ha sido como estar en un campo de entrenamiento. Antes del inicio de la temporada en Australia, ya me sentía preparado, pero ahora creo que he mejorado en todas las áreas", añadió.

El piloto francés desveló que, entre sus costumbres, duerme entre 20 y 25 minutos antes de cada carrera, que se sube al monoplaza siempre por la izquierda, y que sus ídolos eran los pilotos brasileño Ayrton Senna, el francés Alain Prost y el alemán Michael Schumacher.

"Cuando tenía 10 años, mis ídolos eran los que veía en la tele: Hamilton, Raikkonen y Vettel. Vettel me dio muchos consejos cuando estaba en la Fórmula 2", subrayó.

En su tercera campaña como piloto mundialista, Gasly dijo que está en su mejor forma. "Si el coche es bueno, sé que lo haremos bien este año. Desde pequeño he llevado la Fórmula 1 dentro de mí", afirmó el piloto de AlphaTaury, que rememoró su primer podio en el Gran Premio de Brasil de 2019.

"Recuerdo cruzar la línea de meta y sentirme muy feliz, pensando en todo el sacrificio que hay detrás", evocó el piloto de Hawkers, que finalizó séptimo en la clasificación general de 2019, delante de Alex Albon, quien ocupó su asiento en el Red Bull Racing.

Para la Brand Director de Hawkers, Ximena Guzmán, el acuerdo con Pierre Gasly permite a la marca consolidar su visibilidad en el mundo del motor y "acceder a un espacio exclusivo como la Fórmula 1, ampliando las audiencias y proyectando la marca a nivel internacional".

"Es un paso muy importante para nosotros. Estamos muy felices de trabajar con Pierre, un piloto con mucha proyección que comparte nuestros valores y personalidad de marca: optimismo, disrupción y transgresión; sin límites", comentó.

Hawkers lleva el mundo del motor en su ADN, ya que desde sus inicios ha apoyado a pilotos mundialistas de motociclismo como Álex Rins y Juanfran Guevara. También tiene implantación de marca en competiciones de karting y en el Rally Dakar. En 2017, creó la Hawkers Riders Cup, su propia copa monomarca, y la academia de formación Hawkers Riders Academy.

En 2020 ha dado un paso adelante de la mano de Dorna, la empresa organizadora del Mundial, para ser el patrocinador principal de la ya renombrada Hawkers European Talent Cup.