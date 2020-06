Jennifer Lopez luce su cuerpazo en pantalón de cuero y top corto muy atrevido

Las prendas de cuero siempre son una de las más sensuales. Se amoldan perfectamente al cuerpo, resaltando los mejores atributos y estilizando la figura de quien las use. Y Jennifer Lopez sabe muy bien cómo llevarlas para impactar a todos a donde vayas.

Según tu gusto, puedes usar pantalones de cuero, faldas, vestidos o extravagantes corsé que afinen tu cintura como nunca. Pero J.Lo, siempre fiel a su estilo un tanto rebelde, posó en una sesión de fotos con un atuendo básico negro que desató furor entre sus fans.

Jennifer Lopez y su look con pantalón de cuero

La intérprete de 'If You Had My Love' posó sensual con un pantalón de cuero a la cintura, con un top corto negro que casi no deja nada a la imaginación. Completó el look con una chaqueta de cuero, una cadena de oro y el cabello mojado y despeinado. El maquillaje lo mantuvo nude con iluminador que resaltaba sus pómulos, mentón y labios.

En una ocasión pasada, modeló una falda larga fucsia de cuero, para una campaña promocional de bolsas de cuero. Prueba que J.Lo puede usar prácticamente cualquier prenda a la perfección y crear tendencias que sus fans de inmediato replican.

Aunque las piezas de vestir de cuero suelen usarse muy ajustadas, hay muchos modelos más holgados, como este otro pantalón que usó Jennifer Lopez en una salida casual, el cual combinó con tenis blancos, un top negro ajustado de corte alto y un maxi abrigo.

No hay límites al momento de vestir ropa de cuero, solo debes hallar la pieza que más te favorezca. Si se trata de un vestido, haz como Jennifer Lopez y busca un modelo que lleve corsé, para que luzcas como toda una estrella de Hollywood en una pasarela.

