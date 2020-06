Portaltic.-Piden a Google y Apple normas más estrictas sobre las apps de rastreo de contactos disponibles en sus tiendas digitales

MADRID, 16 (Portaltic/EP)

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha pedido a Apple y a Google restricciones más estrictas en las aplicaciones de rastreo de contactos que no usan su API de Notificación de Exposición, pero que se encuentran disponibles en sendas tiendas digitales.

James se ha dirigido a las dos compañías a través de correos electrónicos en los que les ha solicitado que impongan medidas estrictas para impedir que fuentes no fiables puedan obtener los datos confidenciales de sanidad.

La API de Google y Apple cuenta con pautas estrictas, como permitir que solo las autoridades sanitarias puedan incorporar esta herramienta a sus propias aplicaciones para hacer un seguimiento de la propagación de la Covid-19.

Sin embargo, en las aplicaciones de terceros no se aplican estas mismas normas. Por ello, la fiscal general de Nueva York ha pedido restricciones más fuertes en las 'apps' que tienen datos confidenciales, según ha recogido Business Insider.

"Entendemos que las aplicaciones de rastreo de contactos (aquellas que no usan la API de notificación de exposición) ofrecidas en Google Play Store, no están sujetas a los mismos requisitos y, por lo tanto, pueden tener protecciones de privacidad diferentes o menores", ha indicado James en el correo electrónico a Google y Apple.

En el correo, la fiscal general también pide a ambas compañías que únicamente permitan en sus tiendas aquellas aplicaciones verificadas por las autoridades de salud pública cuando tengan información personal de salud.

Asimismo, James pide que dichas aplicaciones sean sinceras con el tipo de información que recopilan, cómo se pueden usar y si utiliza la API de notificación de exposición de Apple y Google.

Las dos compañías anunciaron el pasado 10 de abril una colaboración conjunta que permitiría el uso de su tecnología para contribuir en la lucha contra la pandemia de la Covid-19.

La Notificación de Exposición tiene el objetivo de realizar una notificación rápida, algo esencial para frenar la propagación de la enfermedad con un virus que puede propagarse de forma asintomática.

En un comunicado, las Apple y Google indicaron que cada usuario podrá elegir si desea o no ser incluido en las Notificaciones de Exposición; el sistema no recopila ni utiliza los datos de ubicación del dispositivos y, si el usuario es diagnosticado de Covid-19, podrá introducir o no esa información en la aplicación.