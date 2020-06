Cultura.- Así será DC FanDome en evento online de Warner con Liga de la Justicia de Snyder, The Batman o Wonder Woman

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Con la Comic-Con de San Diego convertida en un gran evento virtual, Warner ha querido apuntarse lanzando su propio panel online con la DC FanDome, una experiencia gratuita para los fans que estará abierta a todo el mundo y que presentará novedades de títulos muy esperados como 'The Batman' de Robert Pattinson, la secuela de Wonder Woman o el montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia'.

El estudio ha anunciado que será un evento de 24 horas que estará completamente disponible desde el 22 de agosto a partir de las 10:00 horas de la Costa Este de Estados Unidos (a las 19:00, hora española). Con presentaciones especiales para involucrar a los fans en cada zona horaria, con el fin de ofrecer una experiencia única.

Dentro de esta convención virtual, el público tendrá acceso a eventos localizados en diferentes idiomas (inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués, japonés, coreano y mandarín), con rostros y voces de países de todo el mundo. Sin duda, una apuesta por la diversidad a través de un evento internacional.

DC FanDome constará de seis áreas diferentes y totalmente programadas, que incluye el Salón de los Héroes, epicentro de los eventos; DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse y DC FunVerse. Cada sección tendrá un acceso completamente gratuito.

Este evento global contará con nuevos anuncios de WB Juegos, Cine y Televisión, así como también de cómics. Será una oportunidad única de escuchar a creadores y actores de diversos proyectos de Warner y DC.

Lo que más expectación causa son las novedades que Warner y DC preparan de 'The Batman'. Noticias sobre la versión del Caballero Oscuro dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson están esperándose como agua de mayo y este evento dará a conocer más datos

Otra producción de la que los fans esperan noticias es el montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia'. Más novedades se esperan de 'Wonder Woman 1984', el regreso de la Mujer Maravilla a los cines será el 2 de octubre, lo que hace que este evento sea para calentar motores y aumentar el hype entre los seguidores.

Entre las otras producciones que tendrán su presentación están 'Aquaman', 'Batwoman', 'Black Adam', 'Black Lightning', 'DC Super Hero Girls', 'DC's Legends of Tomorrow', 'Stargirl', 'Doom Patrol', 'The Flash', 'Harley Quinn', 'Lucifer', 'Pennyworth', '¡Shazam!', 'Supergirl', 'Superman & Lois', 'Teen Titans Go!', 'Titans', 'Watchmen' y 'Young Justice: Outsiders'.