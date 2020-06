VÍDEO:Grupo de españoles de plataforma 'Atrapados en Colombia' regresa a España tras "meses de espera" e "incertidumbre"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Un grupo de españoles y residentes en España han llegado este miércoles al Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas procedentes de Colombia , tras "tres meses atrapados" viviendo lo que han definido como "una odisea" debido según han denunciado por la "incertidumbre" debida a la "gestión deficiente" y la "descoordinación" de la Embajada.

Javier Godínez, el joven malagueño que decidió crear el grupo de españoles 'Atrapados en Colombia' ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión, que ha habido "mucho descontrol" en los trámites con la Embajada y que se han sentido "totalmente indefensos" cuando lo único que reclamaban era su "derecho de poder volver a casa en un vuelo de los que han llamado de rescate humanitario".

El joven se ha quejado de que "la gestión que ha hecho la embajada ha sido bastante deficiente" y, según sus palabras, la "mala gestión" ha hecho que incluso haya vuelos de los que fletaron en los meses anteriores que no hayan venido llenos porque "no avisaban con tiempo suficiente".

"Yo por ejemplo me encontraba 20 horas en coche del aeropuerto de Bogotá, ha habido gente que estaba en esa situación le han avisado el día antes y no ha podido volar", ha detallado.

El malagueño ha relatado que ahora está "feliz" por haber podido volver al fin pero a la vez "triste", porque, solo del grupo que han montado, "por lo menos quedan en Colombia unas 150 personas que no han podido regresar a casa" y ni se imagina cuántos españoles más se encontrarán en esta situación en el país Latinoamericano.

"Lo que he ganado yo ha sido una lotería, me ha tocado la lotería y por eso estoy aquí, pero hay mucha gente que no ha tenido esa suerte todavía , porque se supone que hay unos criterios según la embajada pero esas prioridades no han sido muy transparentes", ha lamentado.

Al igual que Javier, la pareja formada por Roque y Mayte o el joven Albert se han mostrado aliviados por estar al fin en España, después de meses de "incertidumbre" y de "desinformación" por parte de la Embajada. "Es diferente la espera con información y sin información, a mi no me hubiera importando esperar más pero al no saber nada te creaba una incertidumbre", ha asegurado Albert.

Roque por su parte, ha relatado que ha sido una espera "muy larga", en la que han estado mandando emails, cartas y llamando a la embajada" y no les daban ninguna explicación, más que "emails automáticos" o "información falsa" en la que les aseguraban que eran solo unos 150 españoles esperando volver, cuando tal y como ha asegurado, eran muchísimos más y algunos "en condiciones muy difíciles".

"Me imagino que estaban colapsados pero esperamos al menos que ésto les haga reflexionar sobre los protocolos que tienen y los actualicen y mejoren", ha solicitado Roque.

Por otra parte, hay otras personas que viajaban en este avión de regreso a España, que han asegurado que "aunque han tenido que esperar" y tener "mucha paciencia", los trámites y el trato recibido por la embajada, en su caso "ha sido bueno".

