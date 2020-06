Coronavirus.- Argentina marca récord diario de muertes y Fernández culpa del rebrote al relajamiento de las medidas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Argentina ha confirmado este miércoles 35 muertes por la COVID-19 en 24 horas, lo que supone la cifra diaria más alta de fallecidos desde que comenzó la pandemia, que ya es de 913, en pleno repunte de nuevos casos que el presidente, Alberto Fernández, no ha dudado en achacar a la flexibilización de las medidas de confinamiento.

"¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían abrir los locales de ropa? Abran los locales. Pero estas son las consecuencias", ha sido categórico el presidente argentino durante una entrevista al canal Telefé.

Fernández ha anunciado que, para intentar desincentivar la presencia de más personas circulando por las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde "se concentra el 96 por ciento del problema del coronavirus", desde este jueves sólo podrán utilizar el transporte público los trabajadores esenciales, por lo que caducarán todos los permisos de circulación que habían sido emitidos.

El presidente argentino ha explicado que el objetivo de las autoridades es hacer "entender que la circulación potencia el riesgo y, por tanto, el contagio, y que la preocupación viene porque hay un mayor nivel de ocupación de camas".

Después de 90 días cumplidos tras decretar el primer estado de emergencia sanitario y ante la posibilidad de volver a la fase uno por el rebrote de casos y las repercusiones económicas que esa vuelta podría conllevar, Fernández ha sido claro y ha asegurado su compromiso es la salud.

"Como Estado vamos a seguir socorriendo a todos los que tenemos que socorrer. Llevamos dos meses pagando la mitad del sueldo de todos aquellos que tienen empleo y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) llega ya a nueve millones de personas", ha apuntado.

Fernández ha matizado que "el problema económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus", ya que, aunque las tiendas están abiertas, "facturan un 30 por ciento menos porque la gente prefiere quedarse en casa cuidándose y consumiendo menos".

El mandatario ha explicado que, si bien las industrias o los puertos están funcionando bajo protocolos de seguridad, las grandes ciudades como Buenos Aires, no cuentan con fábricas, sino con comercios y eso, ha asegurado, es un "problema".

"Yo tengo un compromiso ético con cada habitante de Argentina, que es no abandonar a nadie, y hago todo el esfuerzo necesario del Estado para que nadie quede abandonado. Mi compromiso ético es cuidar la salud de todos ellos", ha dicho.

"La vida de muchos argentinos puede correr peligro y yo no quiero cargar con la irresponsabilidad de hacerme el distraído, aunque algunos me digan que no le presto atención a la economía. Los que le prestaron atención a la economía, ahí los tienen, miren al lado, 45.000 muertos en Brasil. No me hagan explicar lo que todos sabemos", ha zanjado.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud ha informado de un total de 35.552 contagios, después de los últimos 1.393 casos positivos registrados, y 913 víctimas mortales, después del récord de fallecimientos diarios este miércoles, 35.