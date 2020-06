Cultura.- Bob Dylan publica su primer disco con nuevas canciones en ocho años: 'Rough and Rowdy Ways'

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Bob Dylan publica este viernes 'Rough and rowdy ways', su primer álbum de estudio con canciones totalmente inéditas en ocho años.

A finales de marzo publicaba Dylan el primer adelanto, 'Murder most foul', un tema de 17 minutos sobre el asesinato en 1963 del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.

"It was a dark day in Dallas, November '63. A day that will live on in infamy. President Kennedy was a-ridin' high. Good day to be livin' and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, 'Wait a minute, boys, you know who I am?' 'Of course we do. We know who you are'. Then they blew off his head while he was still in the car, shot down like a dog in broad daylight", canta Dylan.

La canción se lanzó oficialmente a través de las redes sociales del artista con un mensaje en primera persona: "Saludos a mis fans y seguidores con agradecimiento por todo vuestro apoyo y lealtad durante los años. Esta es una canción inédita que grabamos tiempo atrás que podéis encontrar interesante. Permaneced a salvo, observad y que Dios os acompañe".

'Rough And Rowdy Ways' es, además, el primero con material nuevo de Bob Dylan desde que se convirtió en el único compositor en recibir el Premio Nobel de Literatura en 2016.

Bob Dylan ha lanzado siete álbumes de estudio en los últimos 23 años; un período creativo que también incluyó la grabación de una composición ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, 'Things Have Changed', de la película 'Wonder Boys' en 2001; y una de las memorias más vendidas en todo el mundo, 'Chronicles Vol. 1'.

Asimismo, recibió el reconocimiento como Officier de la Legion d'honneur en 2013, el Premio Polar Music de Suecia en 2000, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2006, un Doctorado de la Universidad de St Andrews en Escocia, y muchos otros honores.

Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. 'Rough And Rowdy Ways' es el álbum número 39 de estudio del artista.

Listado de canciones:

I Contain MultitudesFalse ProphetMy Own Version of YouI*ve Made Up My Mind to Give Myself to YouBlack RiderGoodbye Jimmy ReedMother of MusesCrossing the RubiconKey West (Philosopher Pilot)Murder Most Foul