Fútbol.- Sergio González: "Estamos en un momento para poder dar la sorpresa ante el Atlético"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha asegurado que el equipo está "en ese momento para poder dar la sorpresa" este sábado en el Wanda Metropolitano (22.00 horas) ante el Atlético de Madrid, un conjunto "muy bien ordenado" en el que Diego Pablo Simeone tiene "un impacto brutal", y espera que el cuadro blanquivioleta, en el que podría haber "caras nuevas", consiga que los rojiblancos no se sientan "cómodos".

"Siempre planteamos el partido para ganar, no planteamos una situación distinta a la de rivales de 'nuestra' liga. Siempre intentamos ser mejores que el rival, intentar minimizarles, sacar las armas ofensivas que tenemos para hacerles daño… Es verdad que desde que estamos en el Real Valladolid, hemos tenido partidos contra equipos importantes en los que los pequeños matices han hecho que no nos llevemos la victoria. Estamos en ese momento para poder dar la sorpresa y, ¿por qué no puede ser mañana?", declaró en rueda de prensa.

Así, el técnico blanquivioleta reconoció que su idea es "que no se sienta cómodo el Atlético de Madrid". "Es un equipo muy potente con un míster que tiene un impacto brutal en los futbolistas. En partidos donde no hemos conseguido la victoria hemos sido igual de solventes, pero el resultado no nos ha acompañado", apuntó.

"Nosotros sabemos cuál es la identidad del Atlético, cómo se encuentra más cómodo, cuáles son sus fortalezas, sus pocas debilidades… El otro día el partido se le puso de cara y Osasuna optó por adelantar mucho la línea para tratar de levantar el partido, y el Atlético de Madrid potenció ese atrevimiento. Para mí, el resultado fue abultado, aunque hizo un grandísimo partido", añadió.

Este sábado en el Wanda Metropolitano, Sergio González espera "al Atlético de Madrid de siempre". "Un bloque muy bien ordenado en fase defensiva, con las bandas muy elevadas, los interiores por dentro, la aparición de la gente de banda, de João Félix, al que parece que le gusta mucho ganar la espalda de los pivotes, dos puntas con mucha movilidad… Es un espejo donde mirarnos por lo bien que hace las cosas y por lo que ha podido conseguir", expresó.

Solo Sandro se perderá una cita en la que el míster del conjunto pucelano advierte que habrá "caras nuevas". "Son partidos de mucha exigencia, ya venimos de dos muy exigentes. Tenemos una plantilla en la que la línea es muy fina entre el que juega de titular y el que es suplente. Es el momento perfecto para que todos sean partícipes, para que todos tengan su parte de protagonismo. Todos van a tener su oportunidad de poder demostrar su calidad, más que por el colchón de puntos, porque creemos que es necesario para que el jugador se sienta importante. De un partido a otro, puede haber muchas caras nuevas", afirmó.

En otro orden de cosas, no quiso especular con cuántos puntos podrían asegurar su permanencia. "Nosotros queremos ejecutar nuestro camino, ser fuertes, competir y sacar los puntos que nosotros creemos necesarios para la salvación. No puedo decir en cuánto va a estar, porque ha habido jornadas con resultados raros. Ahora mismo es muy pronto, pero confiamos en que llegando a esos 38 o 40 puntos podamos, por qué no, salvarnos", expuso.

Por otra parte, el preparador catalán se lamentó de los "últimos 20 minutos" contra el RC Celta (0-0). "Nosotros mismos hicimos que el rival creyera. Las ocasiones claras por su parte fueron por errores de concentración nuestros. Fueron acciones aisladas. Tenemos que mantener la misma estructura, el mismo estilo de juego, pero no podemos permitirnos el lujo de perderla tan rápido. Cuanto antes lo solucionemos, mejor gestionaremos los partidos", manifestó.

"Nos faltó un poquito más de poso por las bandas… Parecía un entrenamiento de ataque contra defensa. Aun así, el equipo mantuvo su identidad, estuvimos bien en basculaciones y coberturas, pero tras robo, faltaba que alguien nos oxigenara por los costados", prosiguió.

Por último, González también aseguró que no caer "más veces" en cometer penalti, tras ceder el segundo consecutivo. "Somos un equipo que tiene que estar concentrado y minimizar los errores groseros. No podemos permitirnos el lujo de cometer un penalti por partido. Tenemos que recuperar esa fortaleza porque es una posibilidad importante que das al rival", apeló. Aun así, a pesar de esos malos 20 minutos, considera que el equipo en los últimos dos encuentros ha jugado bien. "El equipo a nivel estructural, de competir, ha estado de notable alto, por no decir sobresaliente", concluyó.