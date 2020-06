Fútbol.- Sonia Bermúdez: "Confío en que la selección levantará títulos seguramente en unos años"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La exdelantera española Sonia Bermúdez, que anunció su retirada hace unas semanas, recalcó una vez más que participar en el histórico Mundial de Canadá de 2015 le hizo sentirse "plena", y confió en que "en unos años" la selección femenina "levantará seguramente títulos" y peleará por cosas importantes.

"Era pequeña y mi sueño era jugar con la selección. Puedes pasar por muchos clubes, pero tu objetivo final es llegar a lo máximo y en ese sentido es representar a tu país", señaló Bermúdez en una charla telemática con el portal 'sefutbol.com' publicado este viernes.

La que fuera jugadora del Rayo, Barcelona, Atlético y Levante subrayó lo que supuso para ella formar parte del combinado nacional que hizo historia al participar en el primer Mundial de su historia, en 2019. "Cuando ya el tope es ir a un Mundial, te preguntas ¿qué más puedo vivir como futbolista? Puedes ganar Ligas, Copas o Champions, pero ir con tu país a un Mundial es lo máximo y te sientes plena", admitió.

Ahora, es optimista sobre el futuro de la selección. "En cuatro o cinco años va a ser una de las que esté ahí, como Inglaterra, llegando a semifinales y finales. Ya se vio en el último Mundial, que estuvo más cerca que nunca de los Estados Unidos, sólo le falta ese pelín de físico", apuntó.

"No hay ninguna selección con jugadoras como España, confío en su potencial y en unos años seguramente levantará títulos porque llevan un camino ascendente", añadió una de las mejores goleadoras que ha dado el fútbol nacional, 63 veces internacional y autora de 36 goles, y que cree que "'aviones"" como Jennifer Hermoso o Mariona Caldentey superarán estos registros.

Para Bermúdez, su decisión de retirarse fue "un paso muy decidido", y dio las gracias a todos los clubes que "confiaron" en ella. "De todos me llevo algo importante y son etapas que siempre recordaré con mucho cariño", apuntó.

"No he sido consciente hasta que han pasado los días de todos los mensajes y quiero dar las gracias porque me siento una privilegiada. Estoy muy feliz y muy contenta de todo lo que he recibido. Me voy feliz porque las niñas quieran ser como Sonia o como Vero Boquete, como cualquiera porque tenemos jugadoras increíbles que se han retirado", sentenció.

