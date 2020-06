Kenia.- El presidente de Kenia asegura que no buscará un tercer mandato en 2022

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha asegurado que no buscará un tercer mandato en las elecciones de 2022 y ha subrayado que "los kenianos han sido muy claros sobre el límite de dos mandatos" fijado por la Constitución.

"No ha habido un solo presidente que haya roto esto, y no pretendo ser el primero", ha manifestado, en un acto con el 'think tank' Atlantic Council, en el que no se ha pronunciado sobre la posibilidad de si planea ser primer ministro, un cargo que en estos momentos no existe en el país.

Ante la pregunta de si buscará algo similar a lo que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de pasar a ser primer ministro tras el límite de mandatos para volver posteriormente a la Presidencia, Kenyatta ha dicho "no tener ni idea de si se va a incluir la oficina de primer ministro en la Constitución".

El mandatario keniano ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un referéndum constitucional antes de que abandone el cargo, si bien no ha desvelado si el mismo incluiría la posibilidad de crear el cargo de primer ministro.

"La oficina que existe a día de hoy es la del presidente, y nuestra Constitución es muy clara sobre que el presidente tiene dos mandatos", ha manifestado. "Dos mandatos", ha recalcado el presidente keniano, que accedió al cargo en 2012 y lo revalidó en 2017.

Kenyatta amplió el jueves su mayoría parlamentaria a raíz de un acuerdo firmado con dos de los partidos opositores del país, en un momento en el que sopesa modificar la Carta Magna y ante las crecientes diferencias con su vicepresidente, William Ruto.

El acuerdo fue firmado con los líderes del Movimiento Democrático Wiper y del Cha Mashinani, Kalonzo Musyoka e Isaac Ruto, respectivamente, apenas unas semanas después de un acuerdo similar con la Unión Nacional Africana Keniana (KANU) de Gideon Moi, hijo del expresidente Daniel arap Moi.

Kenyatta ya reorganizó a principios de junio su Gabinete y arrebató privilegios y competencias a su vicepresidente, con quien unió fuerzas primero como acusados por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y posteriormente de cara a las elecciones.

Durante los últimos meses han aumentado las diferencias entre ambos políticos y diversos altos cargos cercanos a Ruto han sido cesados de sus cargos, en lo que diversos medios kenianos interpretan como los preparativos de Kenyatta para su salida del cargo.