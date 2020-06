Fútbol.- Zidane: "Se puede jugar fuera del campo, pero nosotros queremos jugar dentro"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha rechazado valorar las críticas veladas de Gerard Piqué y ha reiterado que al conjunto blanco no le interesa "jugar fuera del campo", negando que los árbitros les estén favoreciendo en esta reanudación de LaLiga Santander, y ha asegurado que están "más concentrados que nunca" y que esperan reafirmar su buena línea este domingo ante la Real Sociedad en el Reale Arena (22.00 horas).

"No estoy pensando en estas cosas. Se puede jugar de otra manera, fuera del campo, pero nosotros desde luego no lo hacemos. Somos en Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos, el club que somos, y lo que queremos es jugar en el campo. Si estamos preparados, podemos hacer muchas cosas buenas. No voy a opinar de uno o de otro, cada uno puede hacer lo que le interesa", declaró en rueda de prensa.

Tras el empate ante el Sevilla, el central del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró que ya no dependían de ellos mismos y que iba a ser "muy difícil ganar esta Liga" y que, visto lo visto en las dos últimas jornadas, "el Real Madrid va a ser muy complicado que pierda puntos".

Sin embargo, el técnico blanco no quiso opinar. "Digan una cosa u otra, cualquier jugador, lo que más me interesa es el partido de mañana. Tengo mi opinión, pero no voy a hablar de lo que dijo Piqué. Solo quiero pensar en el partido, porque es lo que nos anima a nosotros", aseguró, antes de negar presuntas ayudas arbitrales. "No. Soy muy directo. No creo", apuntó.

"Soy como soy, es mi ser. Estoy aprovechando cada cosa que me toca en la vida, tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta, no todo el mundo puede decir lo mismo. Me puedo quejar, pero en este tema no va a cambiar nada. Yo soy muy positivo y tengo que darlo todo y ya está. Lo más importante es darlo todo en lo que haces", prosiguió.

En este sentido, el preparador madridista aseguró que "nunca" dijo a sus futbolistas lo que tenían que decir. "Los jugadores pueden pensar y decir cosas, a veces se pueden equivocar, pero nunca les voy a decir lo que tienen que decir. No vamos a decir tonterías, tengo jugadores inteligentes y saben lo que se juegan. Hay que pensar en el fútbol y así podremos hacer cosas buenas", manifestó.

"EL EMPATE DEL BARÇA NO VA A CAMBIAR NADA"

En otro orden de cosas, reiteró que el tropiezo del Barça y la posibilidad de arrebatarles el liderato "no va a cambiar nada". "Tenemos el tercer partido, hemos hablado de 11 finales. Lo vamos a preparar solo pensando en hacer las cosas a tope, darlo todo en el campo y sin pensar en otra cosa", subrayó.

"Después de los dos partidos que hicimos, muy buenos en general, la línea es intentar preparar bien el partido. Es el primer partido fuera, contra un equipo muy bueno, que lo está haciendo fenomenal, que nos lo va a poner difícil, pero nosotros queremos hacerlo bien", expuso sobre los de Imanol Alguacil, que "juegan muy bien y te pueden poner en dificultades".

Así, los dos partidos jugados "son pasado". "Hay que seguir en esta línea, insistir y pensar que mañana es otra final", señaló, antes de hablar de cómo será jugar sin espectadores a domicilio. "Los jugadores prefieren público, incluso en contra. El estímulo de un público es bueno. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, estamos metidos y bien concentrados, más que nunca", aseveró.

Por otra parte, alabó la campaña que está haciendo Martin Odegaard con el conjunto 'txuri urdin'. "Es un jugador nuestro, eso es bueno. Es un jugador de presente y de futuro, lo está haciendo muy bien en la Real Sociedad. No te voy a contar lo que vamos a hacer con Martin, este año juega para otro club. Ya veremos lo que el club hace con él. Lo bueno es que la Real lo está aprovechando, y ya veremos en el futuro", indicó.

En cuanto a sus propios futbolistas, Zidane pidió cautela con Marco Asensio, a pesar de volver con gol esta semana ante el Valencia. "El otro día entró y me alegro, pero hay que ir paso a paso. Tenemos tiempo, después de esta lesión grave hay que ir paso a paso y es lo que estamos haciendo, con tranquilidad", dijo.

También reiteró su confianza con el delantero galés Gareth Bale, y valoró el trabajo del francés Karim Benzema. "Confío en Gareth realmente, como en todos", afirmó. "No ha cambiado mucho, lo único la edad y la experiencia. Son ocho años ya en el Madrid. Se cuida mucho y tiene ambición, le gusta el fútbol, se asocia bien y con todos. El '9' del Madrid tiene que marcar, pero yo esto no lo comparto. Karim nos aporta muchas cosas, pero no me interesa un '9' que marca solo un gol y luego no aparece en el partido", aseguró sobre Benzema.