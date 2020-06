Venezuela/Guyana.- Venezuela rechaza de nuevo la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial con Guyana

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Venezuela han insistido este sábado en que no comparecerán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por considerar que carece de la jurisdicción adecuada para dirimir el conflicto territorial entre ambos países por el Esequibo.

"Venezuela informa que, conforme con su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada para el 30 de junio por la Corte Internacional de Justicia, sobre la demanda unilateral de Guyana", ha apuntado Caracas en un comunicado publicado por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, en su cuenta oficial en Twitter.

Según este comunicado oficial, el pasado 17 de marzo la CIJ anunció públicamente la suspensión por tiempo indefinido de todas las audiencias y actividades procesales sobre la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela como consecuencia de la pandemia.

"Sin embargo, aún persistente la pandemia, la Corte decidió llevar a cabo la audiencia mediante videoconferencia a celebrarse el 30 de junio de 2020, de 14.00 a 17.00 horas, lo que comunicó a la Cancillería venezolana el 19 de mayo e hizo público en su página web el 29", prosigue el texto.

Para Venezuela, "esta decisión no tiene precedentes, no se corresponde con una nueva práctica aplicable con carácter general y hasta ahora no se ha aplicado a otros casos que cursan ante esa importante instancia judicial internacional, más antiguos en el tiempo o en situación de urgencia o imperiosa necesidad".

En cualquier caso, Caracas recuerda que trasladó su postura a la Corte el 18 de junio de 2018 en la que sostiene que "la acción unilateral de Guyana carece manifiestamente de fundamento legal para sostener la jurisdicción de la Corte, por lo que Venezuela decidió, en el ejercicio de su soberanía, no comparecer ante la Corte para dicho procedimiento". La admisión de una demanda unilateral "no encuentra acomodo en ninguna disposición del Estatuto, por la falta del consentimiento de Venezuela".

La disputa se debe al Esequibo, un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales –petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales– y un gran potencial turístico y que se sitúa en el límite entre Venezuela y Guyana.

El Esequibo está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899 que Venezuela considera nulo porque las negociaciones secretas, que se conocieron años después, revelan vicios del consentimiento. Además, Caracas esgrime que en el Acuerdo de Ginebra de 1966 Reino Unido, antigua potencia colonial de Georgetown, reconoce que es un territorio en disputa.

El Acuerdo de Ginebra fija una 'hoja de ruta' para resolver dicha controversia y concede al secretario general de la ONU la potestad de elegir un medio de solución pacífica y cambiarlo por otro si lo considera necesario.