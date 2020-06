Falta de personal especializado complica búsqueda en fosas clandestinas de Jalisco

Falta de personal, entre otros problemas técnicos han sido factores para que al menos cinco fosas clandestinas localizadas este año en Jalisco, no hayan terminado de investigarlas y sustraer todos los cuerpos, reconoció la Fiscalía del Estado.

El titular de esta dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseguró que se trabajará en ellas y se realizarán todos los procedimientos para que eventualmente todas las víctimas puedan ser identificadas.

“Tenemos en este momento fosas pendientes de terminar de procesar. No se ha logrado en primer termino por la escasez de personal, en algunas ocasiones no hay suficientes peritos, o no hay suficiente personal para llevar a cabo los trabajos en campo. Además se dejó venir el tema de la pandemia. Entonces sin dejar de procesar fosas, hemos acudido a los puntos de fosas donde es más probable que logremos resultados rápidos y en los lugares, por ejemplo, cuando estuvimos procesando barrancas, por ejemplo, hay fosas que están pendientes”, reconoció el funcionario estatal.

Este año, la Fiscalía ha localizado 12 fosas clandestinas, de las cuales han sustraído 215 cuerpos y 75 bolsas con restos humano. En 2019 fueron localizados 219 cadáveres en 75 fosas, además de restos pertenecientes a aproximadamente 50 cuerpos desmembrados, mientras que en 2018 fueron 16 fosas con 120 cuerpos.

“Tenemos aproximadamente cinco punto pendientes de procesar, estamos procesando tres puntos de manera simultánea pero por ejemplo nos falta concluir en Lomas del Mirador II (fosa cuya excavación inició en el mes de enero), de la misma manera Juanacatlán nos hace falta terminar de procesar, hay otro punto ahí en el salto, entonces tenemos más o menos cinco pendientes de procesar que una vez que se den las condiciones se continuará”, señaló la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo.

Las autoridades señalaron que existe de momento un avance importante en la identificación de personas localizadas en las fosas. Señalan que inmediatamente después que se realiza la sustracción de un cadáver , se hace un cruzamiento de datos de la porción anatómica o el indicio para lograr su reconocimiento.

“Hemos estado algunas coincidencias de manera inmediata. Hay otros supuestos donde los cuerpos están en avanzado estado de descomposición e incluso que el indicio o fragmento se encuentra en estado oseo nos hace esperar a que periciales lleve a cabo la batería de dictámenes”, señaló la fiscal de desaparecidos.