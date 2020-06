O.Próximo.- Al Fatá advierte de que si hay anexión por parte de Israel "no sufriremos solos"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Movimiento Al Fatá, Yibril Rayub, ha advertido este domingo que si Israel culmina sus planes de anexión unilateral de parte de Cisjordania los palestinos "no sufriremos solos".

Para Rayub, hay un "consenso" palestino sobre la resistencia popular en esta fase. "Aún así, estamos dispuestos a escalar si fuera necesario", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina WAFA.

El Movimiento Al Fatá del presidente Mahmud Abbas ha convocado una manifestación para este lunes en Jericó, en la Cisjordania ocupada, bajo el lema "Los planes de Israel para anexionarse parte de Cisjordania no pasarán".

Rayud ha comparecido en rueda de prensa con el portavoz del presidente Abbas, Nabil Abú Rudeina, y ha asegurado que varios representantes de la comunidad internacional acudirán al acto de Jericó: el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz, Nickolay Mladenov, delegados de la UE, cónsules y representantes de Reino Unido, China y Jordania.

Abú Rudeina, por su parte, ha subrayado que hay una "decisión nacional" adoptada a distintos niveles, incluida la cúpula de la Organización para la Liberación de Palestina, la de Al Fatá y otras organizaciones: rechazan la anexión, "una postura de principios".

"Los próximos diez días serán decisivos y peligrosos. No confiamos en que Israel y Estados Unidos se retiren y por eso hemos tomado la decisión de rechazar la anexión. Los próximos pasos dependerán de lo que ocurra en estos diez días", ha indicado.

Abú Rudeina ha revelado "tremendas presiones" para que Abbas reanudara el diálogo con Estados Unidos, "pero nuestra postura es clara: si el presidente (Donald) Trump dice que Jerusalén no está en la mesa, el presidente Abbas dice que Trump no está en la mesa". Además ha subrayado que no hay alternativa a un estado palestino con las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital.

El 'acuerdo del siglo' planteado por Washington y apoyado por Israel señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en una zona de Jerusalén Este ubicada fuera de la barrera de seguridad instalada por Israel. Asimismo, niega el derecho al retorno a los refugiados palestinos.

Los planes de anexión inminente del Ejecutivo israelí han provocado una firme respuesta desde la Autoridad Palestina, cuyo presidente, Mahmud Abbas, anunció la ruptura de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluidos los de seguridad.