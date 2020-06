Vigilan que comercios respeten decretos en Día del Padre

Este domingo, la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con la Secretaría de Gobernación mantendrán un operativo para que ningún comercio y restaurante permita la entrada de comensales y solo ofrezca el servicio para llevar con motivo del Día del Padre.

El titular de Protección Civil en el municipio de Puebla, Gustavo Ariza Salvatori comentó que la indicación es respetar los decretos y las medidas que ha tomado el Gobierno de Miguel Barbosa Huerta, mientras no haya un acuerdo que digan que ya no tienen efecto siguen vigentes y todos los negocios que no son esenciales deberán permanecer cerrados.

“El señor gobernador emitió acuerdos y sé que no se pueden abrir ningún negocio no esenciale estando en semáforo rojo, la confusión se dio mucho en el ámbito restaurantero cuando se dieron las campanas al vuelo cuando no era el momento de abrir”, dijo el funcionario municipal.

Además, desde el sábado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene operativo en el Centro Histórico con la Guardia Nacional para evitar la instalación de vendedores ambulantes ante el semáforo rojo de la epidemia.