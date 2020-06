NASA, ESA, AND S. BECKWITH (STSCI) AND THE HUDF TE - Europa Press

Ciencia.-Un cálculo sobre megamásares reduce de la edad del Universo Astrónomos han utilizado un nuevo método, la emisión de megamáseres de seis galaxias distantes, para llegar a un nuevo valor, posiblemente más preciso, para fijar la edad del Universo. Por Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) Astrónomos han utilizado un nuevo método, la emisión de megamáseres de seis galaxias distantes, para llegar a un nuevo valor, posiblemente más preciso, para fijar la edad del Universo. Su estimación mejorada para Ho (la constante de Hubble, que mide la velocidad de expansión del Universo) es de 73,9 +/-3,0 (en unidades habituales) correspondiente a una edad del Universo (con algunos supuestos) de 12.900 +/-500 millones de años. El equipo utilizó sus análisis de megamáseres en seis galaxias para ontener este resultado. Según un comunicado, el equipo utilizó sus análisis de megamaseres en seis galaxias para este resultado. A modo de comparación, otros proyectos que utilizan mediciones de galaxias han reportado un valor consistente, alrededor de 74,0, sin embargo, los resultados de CMBR (fondo cósmico de microondas) del satélite Planck dan un valor de valor para Ho de aproximadamente 67.4 y una edad correspondiente que es significativamente mayor: 14.200 millones de años. Los investigadores del MCP (Megamaser Cosmology Project), liderado por los astrñónomos del Centro Harvard Smithsonian para Astrofísica Dom Pesce and Mark Reid, señala que sus futuras observaciones de megamaseres mejorarán esta precisión y ayudarán a los astrónomos a abordar esta discrepancia crítica. Un máser, como un láser, es una fuente de radiación electromagnética monocromática brillante, con la diferencia de que la radiación maser no es luz óptica sino radiación de microondas de longitud de onda más larga. Las densas nubes moleculares en el espacio interestelar a veces producen máseres naturales cuando moléculas específicas (agua y OH son dos ejemplos) o los átomos son estimulados por las condiciones locales para emitir radiación de línea muy estrecha. Tales máseres astronómicos se identificaron por primera vez en el espacio hace más de cincuenta años, y desde entonces se han encontrado en muchos lugares de nuestra Vía Láctea, así como en otras galaxias, con los ejemplos más espectaculares encontrados en regiones de formación estelar activa. En algunos casos, la energía emitida en una sola línea de maser excede la emisión del Sol en todo su espectro visible, lo que hace que los masers sean valiosas sondas de diagnóstico de sus condiciones locales. Estos "megamáseres" se pueden encontrar en las regiones nucleares de galaxias con agujeros negros supermasivos activos y su brillo los convierte en herramientas potencialmente útiles para estudios cosmológicos. El MCP es una campaña de varios años para encontrar, monitorear y mapear sistemas con el objetivo de restringir la constante de Hubble a una precisión de varios por ciento con mediciones geométricas precisas de distancia a galaxias megamáser de agua cuyas velocidades de recesión conocidas también se midieron con precisión.