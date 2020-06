Cultura.- Así es el nuevo Perry Mason de HBO

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Perry Mason, el abogado que conquistó la televisión estadounidense en los años 50 y 60, regresa gracias a HBO. La plataforma ha resucitado al jurista, ahora encarnado por Matthew Rhys, en un retrato del personaje sin precedentes que muestra su lado más humano y que llegará a la plataforma el 22 de junio.

"La serie original sentó el precedente de las series sobre abogados pero las primeras novelas de Erle Stanley Gardner no muestran a Perry Mason en el juzgado", explican los creadores, Ron Fitzgerald y Rolin Jones, en un encuentro virtual con los medios en el que estuvo presente Europa Press. "Esta versión tiene el espíritu de 'Chinatown' y las películas noir clásicas", agregan.

Los espectadores no conocerán a Mason como abogado sino como detective privado, pero su faceta personal también tendrá gran calado en la trama. "Ahora tiene sexo", bromean los guionistas.

Pero además del contenido erótico, inexistente en la ficción original, la producción de HBO también es más explícita en lo que se refiere a la violencia en pantalla. "Fue una época interesante para Los Ángeles, un momento en que había mucha corrupción policial", señalan sobre la línea temporal, ubicada en la década de 1930.

"Ahí están 'L.A. Confidential', 'Zodiac' o 'Fuego en el cuerpo'. Hemos intentado ver qué se había hecho ya y qué no habíamos visto, si había algo sorprendente que pudiéramos aportar", esgrimen. "Queríamos que fuera diferente pero, al mismo tiempo, fiel al espíritu de 'Perry Mason'. Con suerte, no nos odiarán por no meterlo en un juzgado para resolver casos", afirman.

Para conseguir ese toque oscuro Fitzgerald y Jones han contado con el saber hacer de Tim Van Patten, uno de los principales directores de HBO que ha participado en títulos como 'Los Soprano' o 'The Wire'. "En un principio los guiones tenían mucho más humor. No es que no me guste la comedia, pero personalmente tiendo a acercarme más al lado oscuro de la vida porque creo que es más interesante", considera el realizador. "Nada ha cambiado con el tiempo. Hay corrupción, hay asesinatos, hay caos. Estaríamos haciendo fantasía si no tratáramos estos temas", añade.

Mason investigará el secuestro de un niño, un caso que le hará replantearse su sentido de la justicia, a la vez que lidia con sus propios fantasmas personales. La última palabra sobre el reboot la tendrán los espectadores, que podrán disfrutar de sus ocho capítulos a partir del 22 de junio.