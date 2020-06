Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Athletic Club

El Barça empieza la reconquista ante el 'verdugo' Athletic

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibe este martes al Athletic Club (22.00 horas) en el Camp Nou en la jornada 31 de LaLiga Santander, en el primer duelo sin ser líder y en que debe empezar la reconquista si quiere revalidar título estando enfrente, además, su verdugo en la Copa del Rey.

Se miden en el Camp Nou dos equipos invictos tras el parón por coronavirus, pero que están lejos de cumplir con sus deseos. El Barça, con su empate en Sevilla, se dejó el liderato a favor de su eterno rival, un Real Madrid que más allá de cierta polémicas lo ha ganado todo.

Por su parte, el Athletic llega a esta cita tras doblegar al Real Betis (1-0) y empatar ante Atlético de Madrid y Eibar. Aún así, Europa está a 5 puntos y tienen rivales, como el Villarreal, que han arrancado como un tiro.

Sacar lo mejor de sí mismos, ser veloces y certeros en un combo con la fortuna es lo que necesita el Athletic, según su técnico, Gaizka Garitano, para ganar en un Camp Nou que, aunque esté vacío, le da respeto. No le gusta verse encerrado y el Barça, por mal que esté, suele llevar a su rival a su área.

La verdad es esa, que el Barça de Quique Setién no está bien. No ha perdido, cierto. Sacar un punto en casa del tercer clasificado puede ser bueno, en la mayoría de casos, pero las sensaciones no son buenas. Se empeña el cántabro en decir que no hay problemas futbolísticos en su equipo, pero el juego es lateral, lento, sin chispa.

Pese a que en la previa de este duelo explicó por qué no juega más el talento de la Masia, hay que ver si lo traslado al once inicial o al terreno de juego. Porque Ansu Fati y Riqui Puig parecen tener mucho más que dar que otros veteranos ya asentados en el equipo.

Sergi Roberto y Frenkie De Jong son baja en el Barça, que recupera tras sanción a Samuel Umtiti. Se abre ese hueco para Riqui Puig, lo más parejo a Andrés Iniesta o Xavi Hernández. Pero Arthur, Ivan Rakitic o Arturo Vidal, siguiendo las explicaciones de Setién, tienen más números de ser titulares.

En el Athletic Club, Beñat Etxebarria e Ibai Gómez no se ejercitaron en la previa del partido y todo apunta a que serán baja. Beñat tiene una sobrecarga en el músculo rotador de su cadera izquierda, mientras que Ibai padece una sobrecarga en el tendón rotuliano de su pierna derecha.

La buena noticia para Garitano es que Asier Villalibre ya está disponible, tras su lesión, y anotó incluso el gol del empate en Eibar. Fue un defensa, Iñigo Martínez, quien dio los tres puntos a los 'leones' en el sobrio triunfo contra el Real Betis de la pasada jornada.

En la Copa del Rey, un testarazo de Iñaki Williams, el puñal del Athletic que más teme Setién, eliminó al Barça de 'su' competición y acabó por meter a los de Bilbao en una final vasca contra la Real Sociedad. En LaLiga, Aduriz, antes de retirarse, marcó en el 89' el gol del triunfo.

Sabe ganar este Athletic al Barça, falta que lo demuestre en un Camp Nou donde, de haber público, quizá habría pitos y quejas ante el juego del equipo, que no ha evolucionado nada desde aquel que practicaba Ernesto Valverde pese a las promesas de un nuevo ciclo. Eso sí, empatados aún a puntos con el Real Madrid, la reconquista blaugrana se pone en marcha.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Suárez y Griezmann.

ATHLETIC CLUB: Simón; Capa, Yeray, Núñez, Iñigo, Balenziaga; Dani García, Sancet, Vesga; Villalibre y Williams.

–ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

–ESTADIO: Camp Nou.

–HORA: 22.00/Movistar LaLiga.