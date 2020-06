Fútbol/Primera.- (Previa) La aspiración 'Champions' del alicaído Getafe se examina en el José Zorrilla

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Getafe tratará de sumar su primera victoria tras el parón por el coronavirus para seguir aspirando a jugar el año que viene la Liga de Campeones, aunque enfrente tendrá este martes (19.30 horas) a un Valladolid férreo y que busca un triunfo que le deje muy cerca de la salvación, en partido correspondiente a la jornada 31 del campeonato.

El José Zorrilla presentará un duelo más parejo de lo que la situación clasificatoria pueda aparentar y entre dos equipos que apelan a la solidez antes que al brillo y con objetivos diferentes. Los de José Bordalás no quieren renunciar a la tercera y cuarta plaza y afianzarse además en unos puestos europeos cada vez más apretados, y los de Sergio González necesitan tres puntos que les sigan haciendo ver más cerca la salvación que el 'infierno'.

El primer maratón de tres jornadas ha sido dispar para ambos. El equipo blanquiovioleta ha sumado cuatro de los nueve puntos posibles, y su mayor fallo fue que no pudo dar continuidad ante un rival directo como el Celta la valiosa victoria inicial en Butarque. Las cosas para los 'azulones' han sido 'peores', con sólo dos puntos posibles, ambos en sus dos partidos consecutivos en el Coliseo ante equipos de la zona baja como el Espanyol y el Eibar.

El Valladolid viene de caer en el Wanda Metropolitano por la mínima y con un gol en los compases finales, en un partido donde Sergio González dio descanso a casi todo sus teóricos titulares, con nueve novedades respecto a su anterior once. Pese a la derrota, el conjunto castellano-leonés tiene siete puntos de renta sobre el Mallorca y nueve sobre Leganés y Espanyol, por lo que necesita el triunfo para continuar respirando 'tranquilo' y acercándose a la franja de los 40 puntos.

Necesidad, aunque de otro tipo menos agobiante, es la que tiene el Getafe, al que el parón no le ha sentado nada bien. Los de Bordalás, habitualmente poco dados a dar concesiones, no pudieron evitar la remontada local en Granada y no fueron capaces de ganar a un Espanyol con diez una hora ni de sujetar su ventaja el pasado sábado ante el Eibar.

El equipo madrileño parece haber perdido su eficacia defensiva, lo que amplifica sus problemas actuales arriba, con sus delanteros sin ver puerta y que necesitan volver a hacerlo ante un Valladolid que atrás mantiene la disciplina y comete pocos errores. Jason puede ser la principal novedad en el once de los visitantes, mientras que Míchel y Waldo, por sanción, serán baja en el Valladolid.

–HORARIOS DEL MARTES EN LALIGA SANTANDER.

Levante – Atlético de Madrid. Munuera Montero (C.Andaluz) 19.30.

Valladolid – Getafe. Soto Grado (C.Riojano) 19:30.

FC Barcelona – Athletic Club. Gil Manzano (C.Extremeño) 22:00.