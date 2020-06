Portaltic.-Crash Bandicoot 4: It's About Time estará disponible a partir del 2 de octubre para PS4 y Xbox One

MADRID, 22 (Portaltic/EP)

La empresa norteamericana de videojuegos Activision Blizzard ha anunciado el nuevo juego de Crash Bandicoot, llamado Crash Bandicoot 4: It's About Time, que estará disponible el próximo 2 de octubre.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, desarrollado por la compañía Toys for Bob, estará disponible para las consolas PlayStation 4 y Xbox One y ya se ha iniciado el periodo de precompra.

Se trata de "un videojuego nuevo construido desde cero" y del primer título principal de la saga del marsupial Crash Bandicoot desde la tercera entrega, Crash Bandicoot 3: Warped, lanzado el año 1998 para la PlayStation original y obra del estudio Naughty Dog.

El anuncio del nuevo título de Crash Bandicoot, previsto para este lunes a las 17.00 horas, se ha realizado a través de un vídeo publicado en la cuenta oficial del videojuego.

En el nuevo título, los jugadores descubren con los marsupiales "nuevos mundos, aliados inesperados, batallas de jefes más grandes que la vida y poderosas nuevas máscaras cuánticas que deben unirse para restablecer el orden en el multiuniverso", según ha señalado Activision en un comunicado.

Crash Bandicoot 4: It's About Time comienza después de que Neo Cortex, Dr. N. Tropy y Uka Uka se encontraran atrapados en un planeta distante. El trío finalmente escapa rompiendo abriendo un agujero en el espacio tiempo y ahora, todo lo que se interpone entre ellos y el dominio total sobre el multiverso son dos marsupiales.

Los jugadores podrán jugar con los héroes Crash o Coco, pero también con nuevos personajes para ponerse en la piel de villano con el diabólico Neo Cortex.

"Los fanáticos leales han estado esperando pacientemente para que el viaje continúe para su marsupial favorito y estamos ofreciendo a los jugadores la experiencia completamente nueva que merecen con Crash Bandicoot 4: It's About Time", ha señalado el presidente de Activision, Rob Kostich.

En el comunicado, la compañía también ha afirmado que el nuevo título "se apoya en el corazón del 'gameplay' de precisión del que todos nos enamoramos en los años noventa".