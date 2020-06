Rusia.- El Kremlin destaca la "rotación constante" en el poder en Rusia después de que Putin no descarte la reelección

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Presidencia de Rusia ha asegurado este lunes que en el país hay "una rotación constante en el poder", después de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, dijera horas antes que no descarta volver a presentarse a la reelección presidencial una vez sea aprobada la reforma constitucional para permitirle continuar al frente del país.

"Esto no significa en absoluto que el sistema no funcione en las condiciones de un cambio de poder. El poder está cambiando. Hay un proceso constante de rotación y sería incorrecto no darse cuenta de que ello", ha afirmado este lunes en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en respuesta a una pregunta sobre las últimas declaraciones de Putin.

El mandatario ruso dijo el domingo, en una entrevista con el canal de televisión Rossiya 1, que no descarta presentarse a la reelección presidencial después de que el paquete de enmiendas constitucionales sea aprobado en referéndum el próximo 1 de julio.

Putin justificó su decisión con el argumento de que si no se presentara, las autoridades de Rusia se pasarían los próximos dos años buscando un sucesor cuando lo que hay que hacer ahora es, a su juicio, "trabajar y no buscar sucesores".

Las declaraciones del portavoz de la Presidencia de Rusia contrastan con el hecho de que Putin lleva al frente de Rusia de manera ininterrumpida desde el año 2000, con los primeros ocho años con dos mandatos consecutivos como presidente, con los cuatro años siguientes como primer ministro y, desde 2012, de nuevo como jefe del Estado. Gracias al paquete de reformas constitucionales, Putin podrá mantenerse en el poder hasta 2036.

Los rusos están llamados a las urnas el 1 de julio para votar una enmienda constitucional que modifica los requisitos que deben cumplir el presidente, los miembros del Gobierno y el Parlamento y otros cargos relevantes para la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta limita a dos el máximo de mandatos presidenciales de seis años que una misma persona puede ocupar, aunque esa restricción no se aplica "a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor" de los cambios, es decir a Putin y a su predecesor en el cargo, Dimitri Medvedev.

Además la iniciativa consagra las garantías sociales del Estado ante los ciudadanos, modifica las funciones del Ejecutivo y del legislativo, prohíbe la secesión de los territorios de la Federación de Rusia y fortalece el estatus del idioma ruso, entre otros aspectos.

Inicialmente, el referéndum sobre la reforma constitucional estaba programado para el 22 de abril, pero debido a la epidemia del nuevo coronavirus Putin decidió aplazar la votación.

En 2018, Putin fue reelegido presidente de Rusia por seis años, hasta 2024, tras haber cumplido dos mandatos consecutivos de cuatro años de 2000 a 2008 y haber ejercido como primer ministro de 2008 a 2012.