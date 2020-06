Ciencia.-Un volcán en Alaska, ligado al fin de la República en la antigua Roma

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Hay evidencia que conecta un período inexplicable de frío extremo en la antigua Roma con una fuente poco probable: una erupción masiva del volcán Okmok de Alaska, ubicado en el lado opuesto de la Tierra.

En la época de la muerte de Julio César en el año 44 a. C., las fuentes escritas describen un período de clima inusualmente frío, cosechas, hambrunas, enfermedades y disturbios en la región mediterránea, impactos que finalmente contribuyeron a la caída de la República Romana y el Reino Ptolemaico de Egipto.

Los historiadores han sospechado durante mucho tiempo que un volcán es la causa, pero no han podido determinar dónde o cuándo se había producido una erupción de ese tipo, o lo grave que fue.

En un nuevo estudio publicado esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), un equipo de investigación dirigido por Joe McConnell, del Desert Research Institute en Reno, Nevada, utiliza un análisis de tefra (ceniza volcánica) encontrada en los núcleos de hielo del Ártico para vincular el período de clima extremo inexplicado en el Mediterráneo con la erupción de formación de caldera del volcán Okmok de Alaska en 43 a. C.

"Encontrar evidencia de que un volcán al otro lado de la Tierra entró en erupción y contribuyó efectivamente a la desaparición de los romanos y los egipcios y el surgimiento del Imperio Romano es fascinante", dijo McConnell. "Ciertamente muestra lo interconectado que estaba el mundo incluso hace 2.000 años".

El descubrimiento se realizó inicialmente el año pasado en el Ice Core Laboratory de DRI, cuando McConnell y el investigador suizo Michael Sigl, del Centro Oeschger para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Berna se topó con una capa de tefra inusualmente bien conservada en una muestra de núcleo de hielo y decidió investigar.

Se realizaron nuevas mediciones en núcleos de hielo de Groenlandia y Rusia, algunos de los cuales fueron perforados en la década de 1990 y archivados en los EE. UU., Dinamarca y Alemania. Utilizando estas y otras mediciones anteriores, pudieron delinear claramente dos erupciones distintas: un evento potente pero de corta duración y relativamente localizado a principios del año 45 a. C., y un evento mucho más grande y más extendido a principios del año 43 a. C. con precipitaciones volcánicas que duraron más de dos años en todos los registros del núcleo de hielo.

Luego, los investigadores realizaron un análisis geoquímico de las muestras de tefra de la segunda erupción encontrada en el hielo, haciendo coincidir los pequeños fragmentos con los de la erupción Okmok II en Alaska, una de las mayores erupciones de los últimos 2.500 años.

"La combinación de tefra no mejora", dijo en un comunicado el especialista en tefra Gill Plunkett, de la Queen's University Belfast. "Comparamos la huella dactilar química de la tefra encontrada en el hielo con la tefra de los volcanes que se cree que estallaron en ese momento y estaba muy claro que la fuente de la ceniza en el 43 a. C. en el hielo fue la erupción del Okmok II".

Trabajando con colegas del Reino Unido, Suiza, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Alaska y la Universidad de Yale en Connecticut, el equipo de historiadores y científicos reunió evidencia de apoyo de todo el mundo, incluidos los registros climáticos basados en anillos de árboles de Escandinavia, Austria y Las Montañas Blancas de California y los registros climáticos de un espeleotema (formaciones de cuevas) de la Cueva Shihua en el noreste de China. Luego utilizaron el modelado del sistema de la Tierra para desarrollar una comprensión más completa del tiempo y la magnitud del vulcanismo durante este período y sus efectos sobre el clima y la historia.

Según sus hallazgos, los dos años posteriores a la erupción de Okmok II fueron algunos de los más fríos en el hemisferio norte en los últimos 2.500 años, y la década que siguió fue la cuarta más fría. Los modelos climáticos sugieren que las temperaturas promediadas estacionalmente pueden haber sido de hasta 7° C por debajo de lo normal durante el verano y el otoño que siguieron a la erupción de Okmok en el año 43 a. C. alcanzando tan alto como 400 por ciento de lo normal.

"En la región mediterránea, estas condiciones húmedas y extremadamente frías durante la primavera agrícola y las temporadas de otoño probablemente redujeron los rendimientos de los cultivos y agravaron los problemas de suministro durante los trastornos políticos en curso del período", dijo el arqueólogo clásico Andrew Wilson, de la universidad de Oxford. "Estos hallazgos dan credibilidad a los informes de resfriados, hambrunas, escasez de alimentos y enfermedades descritas por fuentes antiguas".

"Particularmente sorprendente fue la gravedad de la falla de la inundación del Nilo en el momento de la erupción de Okmok, y la hambruna y la enfermedad que se informó en las fuentes egipcias", agregó el historiador de la Universidad de Yale Joe Manning. "Los efectos climáticos fueron un shock severo para una sociedad ya estresada en un momento crucial de la historia".

La actividad volcánica también ayuda a explicar ciertos fenómenos atmosféricos inusuales que fueron descritos por antiguas fuentes mediterráneas en la época del asesinato de César e interpretados como signos o presagios: cosas como halos solares, el sol oscureciéndose en el cielo o tres soles apareciendo en el cielo (un fenómeno ahora conocido como parhelio).