Fútbol.- Simeone: "¿Llorente? Creo que los hechos hablan por sí solos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró "muy contento" tras el triunfo conseguido este martes frente al Levante (0-1) con motivo de la jornada 31 en la Liga Santander y aseguró, al ser preguntado por Marcos Llorente, que los "hechos hablan por sí solos".

"Creo que los hechos hablan por sí solos. A veces no hacen falta tantos halagos para un futbolista cuando demuestra lo que le está pasando. Esperemos que pueda mantener esta continuidad porque trabajó y sufrió mucho. Decidimos ponerlo más adelante y encontramos a un jugador con características diferentes a los de esa posición", dijo sobre Llorente.

El 'Cholo', que destacó la mejoría como visitantes, ofreció datos tras los partidos más recientes. "De los cinco últimos hemos jugado cuatro como visitantes y está cambiando esa situación que nos estaba costando, es bueno recordarlo para que no se escape nada", añadió el preparador argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Este equipo siempre ha destacado por la regularidad en defensa. Cierto que recibimos goles como la mayoría de los equipos, pero tenemos mejor posicionamiento ofensivo y eso nos ha dado más posibildades para ganar", sentenció Simeone, que no quiere compararse con Luis Aragonés pese a haberlo igualado este lunes en número de victorias como técnico colchonero (194).

"En ningún momento me permitiría o habría pensado competir con Luis. Estará contento porque desde el día que fui a su oficina como jugador y le dije que el Atlético me quería me dijo que a qué esperaba para ir para allá. Estará contento donde esté", finalizó Simeone.