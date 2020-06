Fútbol.- Vicente Moreno: "Benzema lo hace todo bien y fue criticado"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del RCD Mallorca, Vicente Moreno, elogió al Real Madrid, rival este miércoles en la jornada 31 de la Liga Santander, y reconoció su sorpresa cuando escucha o lee críticas a jugadores como Benzema, que "lo hace todo bien", o "al propio Zidane", además de explicar que el objetivo este miércoles (22 horas) será "ganar el partido": "nosotros no tiramos nada sea cual sea el rival".

"A Madrid vamos a ganar, después la realidad, el rival y nuestro trabajo nos dejará tener opciones o no, pero lo que está claro es que nosotros no tiramos el partido de mañana. Es un equipo con jugadores espectaculares y van los primeros", indicó Moreno en la rueda de prensa telemática que mantuvo con la prensa en la previa al partido.

"Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, y lo son con o sin público en las gradas, en la Ciudad Deportiva o en el Bernabeú. Vamos a jugar contra un equipo que en muy poquitos años ha ganado cuatro Champions. Por ello, no me sorprende en absoluto el buen rendimiento que están teniendo. Aún así -y todo- han sido muy criticados, como Benzema, que lo hace todo bien. O Zidane, que ha ganado tres Champions seguidas", apuntó.

"Es un reto jugar contra el Real Madrid. Siempre es un equipo difícil en cualquier situación y cualquier circunstancia y para mí siempre están bien. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo y creo que es un reto muy apasionante. Con esta idea afrontamos el partido", añadió el técnico bermellón.

Moreno, que espera que el empate ante el Leganés no les impida ofrecer una buena versión en el estadio Alfredo Di Stéfano, recordó que necesitan ganar. "Y por eso, cuanto mejor lo hagamos en Madrid, sabiendo que es difícil, será mejor para tener nuestra posibilidad. Haremos todo lo posible, pero sabemos que tenemos que hacerlo todo bien", indicóp.

"Tener compromiso con todo lo que hacemos y tener dosis de calidad y atrevimiento y sumarle que no tengan su día. Que cuando acabe el partido, todo lo que está en nuestra mano, lo hayamos hecho", eso es lo que pedirá a sus futbolistas de cara a la visita al líder de la Liga.

Por último, preguntado por si hubiese preferido que jugadores con Valjent o Reina hubieran forzado la quinta tarjeta amarilla para evitar perderse otros partidos ante rivales directos. "No es legal, lo que no quiere decir que no se pueda hacer, pero eso querría que vamos a Madrid y no se confía en lo que podemos hacer. Y nosotros vamos con todo lo que tenemos y con toda la ilusión del mundo", finalizó.