Fútbol/Premier.- (Previa) El Liverpool mira a Stamford Bridge para alzar la Premier

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Liverpool afronta este miércoles su primera oportunidad para proclamarse matemáticamente campeón de la Premier League por primera vez en su historia, una opción que pasa por vencer en esta jornada 31 del campeonato al Crystal Palace y que el Manchester City no lo haga el jueves ante el Chelsea en Stamford Bridge.

A pesar de empatar la fecha anterior en el derbi de Merseyside (0-0), los de Jürgen Klopp tendrán este miércoles en Anfield su primer 'match-ball' por el título, aunque tendrán que esperar 24 horas para ver si se consuma. Con 83 puntos, aventajan al cuadro 'citizen' en 20, con 24 por disputarse.

Si ganan a los de Roy Hodgson, que llegan a la cita tras cuatro victorias consecutivas y siguen aspirando a Europa -cuatro unidades por encima de sus 42-, y los de Pep Guardiola no lo hacen en casa del conjunto 'blue', conquistarían su primera Premier League -el primer título liguero desde la temporada 1989-90, cuando todavía recibía el nombre de First Division-.

En caso de que el City no falle, el alirón del conjunto de Klopp podría ser, precisamente, en el duelo ante ellos del próximo 2 de julio, que el técnico alemán prefiere que se celebre en el Etihad Stadium. "Preferiría que fuera en Manchester, de lo contrario sería muy difícil organizarlo", dijo Klopp.

"No sé cómo sería, pero no sería en Liverpool, por lo que significaría que ambos tendríamos que ir a algún lugar donde ambos necesitaríamos un hotel", añadió el germano, que se mantiene pendiente de un Salah que no jugó ante el Everton por molestias.

Mientras, los de Guardiola vivirán un duelo de altura ante el Chelsea, que quiere refrendar su posición de 'Champions'. El cuadro 'citizen' tratará de retrasar el título 'red' en busca de su tercer triunfo seguido tras mantener la portería a cero ante el Arsenal (3-0) y el Burnley (5-0), un choque en el que perdieron al 'Kun' Agüero por una lesión de rodilla.

El conjunto 'blue' (51), que se impuso la jornada pasada al Aston Villa (1-2), necesita una victoria para mantener la renta en la cuarta plaza sobre Manchester United y Wolverhampton, quinto y sexto respectivamente con los mismos puntos (46).

Los 'red devils', por su parte, buscarán defender la última de las posiciones continentales ante el aspirante Sheffield United (44), y los de Nuno Espírito Santo reciben en el Molineux Stadium a un Bournemouth en puestos de descenso. El Arsenal (40), que perdió sus dos partidos desde la reanudación, visita al Southampton.

–PROGRAMA DE LA JORNADA 31 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Martes.

Leicester – Brighton.

Tottenham – West Ham.

-Miércoles.

Manchester United – Sheffield United.

Newcastle – Aston Villa.

Norwich – Everton.

Wolverhampton – Bournemouth.

Liverpool – Crystal Palace.

-Jueves.

Burnley – Watford.

Southampton – Arsenal.

Chelsea – Manchester City.