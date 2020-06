Se cumple primer aniversario del accidente de Joao Maleck donde murieron unos recién casados

Este martes se conmemora el primer aniversario del accidente vial provocado por el futbolista Joao Maleck donde presuntamente intoxicado y a exceso de velocidad, colisionó su carro deportivo en contra un carro donde viajaba una pareja de recién casados.

A un año de distancia, el jugador permanece recluido en el penal de Puente Grande por el delito de homicidio culposo a título de culpa grave y aguarda sentencia en el juzgado, proceso que se han entorpecido judicialmente por la contingencia sanitaria de Covid-19.

La mañana de del 23 de junio de 2019, el auto deportivo de Maleck se estrelló, según videos de cámaras de seguridad, a más de 150 kilómetros por hora en una zona de 40 kilómetros, contra el carro de la pareja de recién casados, cuando pasaban un tope sobre la avenida Tepeyac y la calle Playa de Hornos. María Fernanda Peña Álvarez Ugena y Alejandro Castro, fallecieron en el acto. Se dirigían a un salón de belleza para que ella se arreglara, pues por la tarde de ese domingo sería su fiesta de bodas, ya que habían contraído nupcias la tarde previa.

FOTO: Publimetro

Maleck, se supo después, la noche anterior estuvo en un centro nocturno y se alcoholizó hasta altas horas de la madrugada. Después del choque, hubo irregularidades en la actuación de la autoridad que no le realizó las pruebas de alcoholimetría.

A un año de distancia, Martha Alvarez Ugena, madre de María Fernanda, mantiene su reclamo de justicia:

“Este año que ha pasado ha estado lleno de dificultades, pues además del inmenso dolor por mi perdida irreparable, he estado luchando en busca de justicia para mi hija, como cualquier madre lo haría, a pesar de los obstáculos que he tenido, de las influencias que decían tener y contra todo lo que me topado y probablemente me tope, no claudicaré hasta ver que el responsable pague por sus hechos, siendo todo mi motor el amor por Fernanda”, señala una misiva enviada por la señora.

El abogado de la familia José de Jesús López Lucano, señaló que en este momento están en espera de una nueva audiencia y que finalmente pueda darse una sentencia condenatoria en contra del futbolista. Agregó que se está trabajando de cerca con la Fiscalía del Estado en este tema y aseguró que el caso ha sido un parteaguas en la sanción y atención a homicidios culposos, particularmente accidentes provocados por la negligencia de combinar alcohol y volante.