Cultura.- AC/DC ya tiene sus propios puzzles

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

AC/DC es la última banda en lanzar sus propios puzzles basados en las portadas de algunos de sus discos más famosos.

Las elegidas son las de 'High voltage' (1976), 'For those about to rock' (1981), 'Blow up your video' (1987) y 'Ballbreaker' (1995).

Se trata de puzzles de 500 piezas cada uno, que podrán comprarse a partir del 4 de septiembre a través de la web de Zee Productions.

AC/DC se suma así a otros grupos legendarios como Iron Maiden, Slayer, Judas Priest, Motörhead, Metallica o Rush.