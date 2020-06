Fútbol.- Setién: "El camino es bueno, llevamos cinco partidos seguidos con la portería a cero"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha resaltado el hecho de que el equipo haya terminado ante el Athletic Club (1-0) con "la portería a cero" por quinto partido consecutivo, y ha afirmado que el camino del equipo es "bueno", aunque haya "cosas que mejorar".

"Debemos tratar de no preocuparnos demasiado de lo que hace el rival. Llevamos cinco partidos seguidos con la portería a cero, lo cual tiene bastante mérito. Hemos sacado adelante todos los partidos menos uno. El equipo ha hecho muchas cosas bien, estamos muy contentos con cómo vamos. Hay cosas que mejorar, pero el camino es bueno", declaró a Movistar LaLiga tras el encuentro en el Camp Nou.

Sin embargo, el técnico azulgrana aseguró que tienen que ganar todavía rapidez a la hora de armar jugadas. "No es fácil cuando hay pocos espacios, hay que estar mentalmente ágil, muy preciso. Esto nos está faltando desde la vuelta. Es cierto que los rivales se juntan mucho y hay que pensar muy rápido, pero eso cuesta. Lo iremos cogiendo a medida que avance el campeonato", subrayó.

"Necesitábamos ganar. Está claro que cuantos menos errores cometas en ese sentido, mucho mejor. Estamos con tres puntos, hay que ver lo que hace nuestro rival directo. Esto es lo que tenemos que hacer, intentar ganar", dijo sobre los tres puntos con los que ahora superan al Real Madrid, que puede recuperar el liderato este miércoles.

En otro orden de cosas, Setién analizó el transcurso del choque. "En la primera parte no hemos estado muy precisos con el balón, hemos tenido bastantes pérdidas, no hemos encontrado esa fluidez que hemos tenido en la mayor parte de los partidos. En la segunda lo he visto más tranquilo. La entrada de Ansu y de Riqui nos ha dado más dinamismo, y ellos han retrasado más la posición y nos han posibilitado tener más la posesión. Estoy bastante contento con la segunda parte, la primera la podemos mejorar", manifestó.

Además, el preparador cántabro alabó la actuación de Ivan Rakitic. "No ha jugado de inicio, ha salido en la segunda parte por Busi. Lo ha hecho francamente bien. Entiende muy bien el fútbol, se ha colocado muy bien de pivote y se ha incorporado en una acción que ha sido definitiva. Hoy ha hecho un gran partido, como viene siendo habitual. Estoy muy contento, porque para él abrir el marcador y marcar el primer gol es un aliciente para el futuro", apuntó.

Por último, Setién restó importancia a las molestias de Gerard Piqué. "Vamos controlando las cargas y las sensaciones de los jugadores. No creo que sea nada grave, porque luego ha pegado un par de sprints y estaba en condiciones. Será una pequeña contractura, nada importante, supongo", finalizó.