Tolvanera sorprende a Torreón; Conagua aclara que no es polvo del Sahara

Una inmensa nube de polvo sorprendió a Torreón, Coahuila, la mañana de este miércoles, fenómeno que muchos confundieron con el polvo del Sahara que se anunció que llegaría a México.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que solo se trata de una tolvanera, que en realidad es muy común en el estado.

El polvo de Sahara del que se ha advertido afectará a los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, los cuales tendrán que estar preparados.

Para el caso de las tolvaneras, Protección Civil recomienda como medidas de seguridad que los automovilistas deberán prender sus luces del auto y disminuir la velocidad, estar atentos en casa a los cables de luz para evitar descargas debido a que se "chicotean", y quedarse en casa si no es necesario salir.

This is "lluvia lagunera" 🙃 para los que no creen que en Torreón llueve tierra. 😅 pic.twitter.com/7raDitaMVh

— Ro💜✨ (@shio_quiroz) June 24, 2020