Ayuntamiento pide atribuciones para sancionar a quienes no respeten decretos

La secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López pidió al Congreso local y al Ejecutivo del Estado brindar más facultades para poder sancionar a quienes no respeten los decretos estatales y que dichas acciones generen mayor movilidad.

"Le hacemos un llamado a quienes pueden permitir un marco legal mucho más robusto a que lo hagan, nosotros no podemos violentar las garantías individuales de las personas y así hemos enfrentado la contingencia, tampoco lo estamos pidiendo pero sí herramientas que nos permita sancionar lo que genera mayor movilidad", comentó en entrevista con un canal de radio.

La funcionaria seguró que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco ha estado enfocada en inhibir las aglomeraciones en las colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares por la realización de torneos, bailes públicos y la instalación de comerciantes informales.

Sin embargo, dijo que solo se han limitado al exhorto y persuasión ya que los decretos emitidos por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el marco jurídico del municipio no les permite otras atribuciones.

"Decire al gobernador y a todos los funcionarios que estamos dispuestos a dialogar, esa es nuestra directriz y la postura de la presidenta", indicó.

Finalmente, recordó que la administración municipal trabaja con el 30% del personal, "nosotros no podemos ser omisos ante lo que está ocurriendo, cómo primeros respondientes no no los permite, pero también necesitamos del apoyo del Congreso y del Estado", insistió.