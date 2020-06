Bielorrusia.- El presidente de Bielorrusia denuncia injerencias de Rusia y Polonia para influir en las presidenciales

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha denunciado este jueves que hay intentos de injerencia en las próximas elecciones presidenciales y en la política bielorrusa con la difusión de bulos procedentes de Rusia y de Polonia.

El mandatario ha asegurado que hay "bulos terribles" circulando por Internet para desacreditar a las autoridades bielorrusas, algunos de los cuales consiguen tener efecto en la población. "Hoy me han dicho, aunque la historia apareció hace tiempo pero no me lo habían contado, que uno de mis hijos tenía 840 millones de dólares en Suiza. Envíen una carta allí por la vía diplomática los que quieran quedarse ese dinero. Pueden hacerlo ahora mismo", ha afirmado el mandatario bielorruso, según informa la agencia de noticias rusa Belta.

Lukashenko ha hecho hincapié en que lo que se ha publicado es una información falsa y que las personas que no saben mucho sobre documentos bancarios pueden llegar a darle credibilidad. "La gente simplemente no sabe lo que es. Bulos así aparecen todo el tiempo. Deberíamos tenerlo en mente y luchar contra ello", ha indicado, antes de hacer hincapié en que ese tipo de bulos proceden de fuentes "de Rusia".

"Esto no se origina aquí. Esto viene de Rusia. Pedirán disculpas después y retirarán las noticias pero los bulos ya han llegado a las cabezas de las personas", ha subrayado el veterano presidente de Bielorrusia.

El mandatario también ha dicho que es falso que haya militares y agentes de seguridad que han dejado sus puestos de trabajo y han difundido sus tarjetas de identificación en Internet para mostrar que están contra el Gobierno.

"Eso es una absoluta tontería. Si alguien deja el Servicio de Seguridad, tiene que entregar sus armas y su tarjeta de identidad lo primero. Es imposible quedarse con una identificación incluso una hora después de dejar el puesto. Las personas, especialmente las jóvenes, que leen esto no lo entienden. Se creen que incluso el Servicio Secreto está contra el presidente", ha asegurado. "Tenemos que aprender a vivir con estas noticias falsas. Sin embargo, deberíamos mantener la calma y explicar a las personas lo que pasa", ha remachado.

LOS HILOS SE MUEVEN DESDE "POLONIA Y RUSIA"

El presidente de Bielorrusia ha lamentado que la oposición pida unas elecciones justas y al mismo tiempo se comporte de manera injusta. "¿Están intentando provocarnos para actuar injustamente? ¿Cómo están actuando ellos? Está claro que son manipulados por los que mueven los hilos desde ambos lados, Polonia y Rusia", ha indicado.

Lukashensko ha avanzado que hablará pronto con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar una situación que ha definido como "muy complicada". "Se usa la tecnología de falsificación más avanzada. Estamos siendo testigos de una injerencia extranjera en nuestras elecciones y en temas nacionales", ha señalado.

Tras indicar que Bielorrusia no puede amenazar con "armas nucleares" ni con "armas supersónicas" en respuesta a las injerencias, Lukashenko ha dicho que su país "no puede amenazar a nadie en esta situación" porque Bielorrusia es una nación europea "pacífica" y "amante de la paz".

En respuesta a la denuncia del presidente de Bielorrusia, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha afirmado que el mandatario no ha presentado pruebas que sustenten su acusación. "Probablemente, algunos argumentos deberían ser presentados por la parte que acusa", ha dicho Peskov, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

El portavoz presidencial ha subrayado que Rusia "nunca ha intervenido, no interviene y ni va a interferir en ningún proceso electoral, sobre todo en uno que se desarrolla en un país aliado". Además, ha indicado que Putin y Lukashenko hablaron en los márgenes del desfile del Día de la Victoria y que seguirán dialogando porque mantiene una comunicación fluida. Las elecciones presidenciales de Bielorrusa está convocadas para el 9 de agosto y cuentan con siete candidatos, tras la recogida de firmas.

La semana pasada, Lukashenko había asegurado que las autoridades habían evitado una "revolución" similar a la vivida en 2013 en Ucrania, un día después de que fuese detenido su principal rival político, Viktor Babariko, acusado de fraude y blanqueo de capitales.