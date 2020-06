Cártel de Santa Rosa de Lima tiene presencia porque se dejó crecer: López Obrador

La presencia del Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato no se atendió a tiempo, por eso tiene presencia y base social, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, realizada en Texcoco, Estado de México.

Cuestionado sobre los hechos de violencia que se han registrado en Guanajuato en los últimos días, el presidente aseguró que se tomó la decisión de intervenir desde hace aproximadamente cuatro meses, especialmente por el nivel de gravedad de los homicidios. "Estamos hablando, en términos generales, de 15 a 18% de los homicidios del país. Es elevado el nivel de homicidios, por eso se tomó la decisión de actuar".

Ya son 10 los muertos por el sismo de este martes en Oaxaca De acuerdo con los reportes, son nueve hombres y una mujer los que hasta ahora han perdido la vida en Oaxaca tras el fuerte sismo de magnitud 7.5 ocurrido este martes

Indicó que, de los 74 homicidios registrados el miércoles en la entidad, el 22% se concentró en Guanajuato. "Esto es una constante de seis meses a la fecha. Tomamos la decisión de intervenir porque tenemos que darle protección a la gente, porque estaban en estado de indefensión. Desde luego, han habido pérdidas de vidas, y tenemos que seguir combatiendo al crimen y garantizar la paz. Entonces, no estamos sólo viendo lo que pasa, estamos actuando porque sí se tornó muy grave la situación en Guanajuato. Más que en ningún otro estado".

Sobre su relación con el gobernador Diego Sinhué, de extracción panista, el mandatario federal consideró que existe "una relación institucional". Además, añadió que no se atendió a tiempo la presencia del Cártel de Santa Rosa de Lima: "por eso tiene base social. Ahora que hubo detenciones, muchos están vinculados porque les pagaban. Había nóminas. Entonces, para crear una organización así, donde hay nómina, donde tienen en cada municipio bases, pues es un asunto que viene de tiempo atrás. Y no se atendía".

Mayoría de homicidios están vinculados al crimen organizado

También aseguró el presidente que cerca de 3/4 partes de los homicidios registrados en el país, están vinculados con el crimen organizado. "Es decir, son enfrentamientos donde pierden la vida quienes están adheridos o pertenecen a las bandas. ¿Por qué no los separamos? Porque son seres humanos. No podemos decir "es entre ellos". No queremos que nadie pierda la vida, pero sí sabemos, tenemos el dato diario de cuántos pierden la vida en enfrentamientos".

Pide no apoyar al Cártel Santa Rosa de Lima

López Obrador retomó el llamado expresado el pasado lunes a no brindar su apoyo a la organización criminal. "Antes, a lo mejor, -como dicen los abogados- aceptando sin conceder, no tenían apoyos del Gobierno y pues tenían que tomar ese camino, el de recibir ingresos para respaldar a la delincuencia, pero ahora las cosas son distintas. Lo másimportante para este gobierno, lo prioritario, es la atención al pueblo".

Destaca Del Mazo reducción de 17.4% de delitos en el Estado de México Narcomenudeo y extorsiones son dos delitos que van a la alza, mientras que el resto va a la baja, aunque el Estado de México sea el primer lugar en algunos

Por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que se liberaron a personas detenidas por haber obstruido vías de comunicación para impedir el arribo de las fuerzas de seguridad. Aseguró que las personas detenidas en sus domicilios, vinculadas al cártel Santa Rosa de Lima, continúan detenidas, al igual que otra persona detenida la tarde del miércoles.

Añadió Sandoval que continúa el refuerzo de la seguridad en la refinería de Salamanca, ya que es considerada una instalación estratégica. "Anoche hubo un intento de agresión, se aseguró un vehículo con 12 artefactos explosivos que estaba abandonado".

