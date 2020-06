Corea.- El presidente de Corea del Sur insta al Norte a firmar la paz, aunque avisa de que será "firme" ante amenazas

"Si vamos a hablar de unificación, primero tenemos que lograr la paz", afirma Moon Jae In

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha lamentado que setenta años después del inicio de la guerra con la vecina Corea del Norte los dos países no hayan firmado la paz, por lo que ha abogado por seguir avanzando en este sentido, advirtiendo no obstante de que cualquier amenaza del régimen de Kim Jong Un se encontrará con una "respuesta firme".

El conflicto iniciado el 25 de junio de 1950 concluyó tres años después, pero no con un tratado de paz, sino con un armisticio que ha mantenido a las dos Coreas técnicamente en guerra desde entonces. En 2018, Moon y Kim abogaron por resolver las cuentas pendientes, en un inédito acercamiento que ahora parece roto por la escalada de tensiones.

Moon ha pronunciado desde una base aérea un discurso para conmemorar el septuagésimo aniversario del inicio del conflicto y ha recordado que todavía no se puede conmemorar "de una forma genuina" el final del conflicto, ya que "la guerra aún no ha acabado". Por este motivo, ha retado a Pyongyang a embarcarse en el reto de "poner fin a la guerra más dolorosa de la historia del mundo".

"Si vamos a hablar de unificación, primero tenemos que lograr la paz", porque "sólo después de que la paz se haya mantenido durante un largo periodo de tiempo podremos tener una puerta abierta a la unificación", ha afirmado el mandatario surcoreano, según la agencia Yonhap.

"FIRME" FRENTE A AMENAZAS

Esta mano tendida contrasta con el endurecimiento del tono de Seúl en estos últimos días, especialmente después de que Pyongyang dinamitase la semana pasada la oficina de enlace con el país vecino y amenazase con reanudar sus planes de acción militar. El régimen norcoreano matizó el miércoles que retrasaba estos planes.

Moon ha alegado que Corea del Sur está en contra de un nuevo conflicto, pero ha insistido en que Corea del Norte se encontrará con una "firme respuesta" en caso de nuevas amenazas. Así, ha subrayado que las Fuerzas Armadas surcoreanas tienen la capacidad suficiente para contrarrestar cualquier potencial desafío.

El presidente surcoreano también ha rendido homenaje este jueves a los 147 militares surcoreanos cuyos restos han sido recuperados esta misma semana, tras un traslado desde Hawai. Estos habrían sido recuperados en el marco de una serie de labores de excavación llevadas a cabo en Corea del Norte entre 1990 y 1994.