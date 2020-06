Fútbol.- Vicente Moreno: "No pierdo el tiempo con las cosas que no controlo, como el árbitro"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del RCD Mallorca, Vicente Moreno, se mostró orgulloso de sus jugadores pese a la derrota contra el Real Madrid (2-0) en el estadio Alfredo Di Stéfano y dijo que no piensa quejarse de los árbitros -pese a la falta del primer gol antes de que marque Vinicius- porque es algo que no depende de él.

"No voy a entrar en la jugada. Si nos paramos a ver las acciones de los dos goles, seguramente si nos reuniésemos diez personas, unos verían una cosa y otros, otra, dependiendo de sus intereses. No pierdo el tiempo con las cosas que no dependen de mí. El árbitro no lo es. Seguramente no nos pongamos de acuerdo en lo que han visto unos y hemos visto otros", indicó Moreno en rueda de prensa.

Preguntado por su análisis del partido, Moreno reconoció que la visita al Real Madrid es el día "más complicado" para conseguir el reto de mantener la portería a cero. "Pero ahora no me preocupa eso. Está claro que esto te dificulta sumar, porque el contrario se aleja en el marcador, pero lo que me preocupa es que el equipo dé el máximo como ha hecho hoy".

"Quiero que cuando termine el partido tengamos la sensación de que lo han dejado todo mis jugadores. Hemos corrido más que el Madrid tanto en intensidad como en volumen. Luego hay un resultado, es verdad, pero yo he visto a un equipo que jugaba en una plaza muy difícil y en muchos momentos hemos sido mejor que ellos", indicó.

"Les hemos apretado, les hemos quitado el balón y esto no es sencillo, hemos encontrado espacios, con el balón, con atrevimiento, pero es verdad que la diferencia es abismal en los últimos metros. No puedo hacer otra cosa que felicitar al equipo por lo propuesto. Y hemos hecho muy bien partido, repito, muy buen partido", añadió.

Además, en relación a Luka Romero, que se convirtió en el debutante más joven de la historia de LaLiga, comentó que se trata de "un niño de 15 años". "Poneros en esa tesitura, imaginad a un chico de esa edad… no es fácil. Lo más importante es que está ahí porque se merece estarlo. Ha ido creciendo y estaba para poder ser un cambio perfectamente", apuntó.

"También hay que darle consignas a nivel táctico, pero es inteligente a la hora de ejecutar cualquier acción. Le puse la mano en el pecho para comprobar y el corazón le iba a tres mil por hora. Le he dicho que disfrutara. Es un chico con personalidad", finalizó.