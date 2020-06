Cultura.- BLACKPINK regresan con nuevo single y ya son tendencia mundial: 'How you like that'

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El cuarteto de superestrellas de Corea del Sur BLACKPINK regresa con su nuevo sencillo, "How You Like That" (YG Entertainment / Interscope Records), ya convertido en tendencia mundial gracias a la gran fidelidad de sus seguidores en particular y del K-Pop en general.

Se trata de una canción pop que presenta los sonidos únicos y característicos de BLACKPINK, que abarca su mensaje para avanzar y volar más alto en cualquier situación oscura.

El lanzamiento de este nuevo hit -producido por Teddy y escrito por Teddy, R. Tee, 24 y Danny Chung- llega con su correspondiente videoclip y su presentación este viernes en la televisión estadounidense en el Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Debutando en 2016 con "Square One", BLACKPINK cautivó al público y se convirtió en uno de los grupos pop mundiales más grandes. Aparte de liderar las listas de éxitos y actuar ante multitudes en todo el mundo, fue el primer grupo de chicas K-pop en actuar en Coachella.