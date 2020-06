Baloncesto.-La NBA presenta su plan de regreso para el 30 de julio

La temporada volverá en un campus de Disney World, con 22 equipos y un estricto protocolo sanitario

La NBA se compromete con la "lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial en el país"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La NBA anunció este viernes el acuerdo final con la Asociación de Jugadores (NBPA) para el "exhaustivo plan para reanudar la temporada 2019-2020 desde el 30 de julio", en un campus en Walt Disney World en Orlando (Florida), con 22 equipos y bajo un "estricto protocolo de seguridad sanitaria".

En el primer párrafo del comunicado del plan, la NBA apunta además que tendrá "el objetivo de tomar acciones colectivas para combatir el racismo sistémico y promover la justicia social". El anuncio oficial ratifica el plan inicial de retomar la temporada suspendida desde el 11 de marzo por la pandemia del coronavirus.

Además, la NBA y Disney llegaron a un acuerdo para hacer de The Arena, The Field House y el Visa Athletic Center, dentro del ESPN Wide World of Sports Complex, los lugares para disputar todos los partidos del resto de la temporada, que tendrá a 22 equipos regresando a la acción, sin espectadores en las gradas.

Por otro lado, el protocolo sanitario sigue un riguroso programa, que aborda los riesgos relacionados la COVID-19 y "se enfoca en el bienestar de los jugadores, entrenadores, árbitros y staff, y fue desarrollado a través de consultas con expertos de salud pública, enfermedades infecciosas y autoridades gubernamentales".

Además, la NBA y la NBPA acordaron que "el objetivo del reinicio de la temporada será encontrar maneras tangibles y sostenibles de tratar la desigualdad racial que existe en el país". "Hemos trabajado en conjunto con la Asociación de Jugadores para establecer un plan de reinicio que priorice la salud y seguridad, preserve la justicia competitiva y entregue una plataforma para hablar de los problemas de justicia social", dijo el Comisionado Adam Silver.

Michele Roberts, directora ejecutiva de la NBPA, fue más contundente con los casos de racismo, con el último detonante social en la muerte de George Floyd bajo custodia policial. "Nuestra plataforma en Orlando presenta una oportunidad única de extender la continua lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial en el país. Seguiremos trabajando con nuestros jugadores y la liga para desarrollar planes específicos en Orlando, como así también iniciativas a largo plazo", afirmó.

En cuanto al formato competitivo, la NBA confirmó que los 22 equipos serán los ocho equipos de cada Conferencia con el mejor porcentaje de victorias, y los seis equipos que se encuentran a una distancia menor a 6 partidos en cada Conferencia. Todos los equipos disputarán ocho encuentros de cara a la clasificación para los 'playoffs', que se jugarán de manera tradicional hasta unas Finales que terminarán como tarde el 13 de octubre.