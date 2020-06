Mexicanos recurren a lo esotérico para protegerse del Covid-19

La pandemia del coronavirus no ha hecho enfrentarnos a retos para los que no estábamos preparados, no solo significó adaptarnos a la sana distancia, sino que además muchas personas se encomendaron a distintas creencias para protegerse.

El ministro de la Santa Muerte, Yamarash, asegura que durante la cuarentena y ahora en la nueva normalidad se notó un incremento en las personas que acuden a las prácticas esotéricas.

Limpias, rituales, bálsamos y tarot son solo algunas técnicas que sus seguidores han pedido a Yamarash para protegerse del Covid-19.

Aunque muchos de ellos siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias como quedarse en casa y lavarse las manos frecuentemente, también prefieren encomendarse a un poder superior o un amuleto.

Cabe recordar que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró durante una conferencia mañanera su amuleto religioso a la prensa cuando se le preguntó cómo se protegía de la pandemia.

La fe responde a la necesidad humana de generar ritos y actos para encontrar el orden al mundo y es por ello que en momentos difíciles como la pandemia esta se vuelve más fuerte.

"El coronavirus nos recuerda nuestra esencia vulnerable como seres humanos y la conexión que tenemos con lo divino", asegura Yamarash.