Covid-19 cobró la vida de dos sacerdotes en Jalisco y hay 11 más infectados

En lo que va de la actual contingencia sanitaria, el Covid-19 ya ha provocado que 13 sacerdotes católicos hayan caído enfermos y dos perdieron la vida, confirmó el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.

El prelado mencionó que en este momento hay dos sacerdotes que se encuentran hospitalizados aunque fuera de peligro, mientras que los otros nueve se encuentran bajo aislamiento en sus domicilios.

Señaló el dirigente de la Iglesia Católica que al menos dos o tres casos de contagios se ubican en el mismo lugar de actividades, pero es difícil determinar en cada uno de los casos como contrajeron la enfermedad.

“En distintas circunstancias (se infectaron), no te puedo dar los datos muy precisos, pero si por ejemplo hay coincidencias de que al menos unos dos o tres están en el mismo lugar de servicio, pero no se sabe si fue el contagio entre ellos, por el contacto con los fieles, no se sabe como se contagiaron”.

Agregó el Cardenal que los templos y parroquias han tenido afectación también para hacer frente a sus gastos cotidianos, como pagos al sacristan, o poder tener recursos para el pago de agua y luz. Debido a esto, 120 parroquias fueron apoyada económicamente por la tesorería del Arzobispado para que pudieran atender sus compromisos, ya que con el cierre de los templos, no pudieron obtener donativos.