Fútbol.- Asier Garitano: "El penalti que nos han pitado en contra no merece la pena ni comentarlo"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Deportivo Alavés, Asier Garitano, lamentó la derrota ante el Atlético de Madrid de este sábado (2-1) en la jornada 32 de Liga y aseguró que "no merece la pena ni comentarlo" y afirmó que están "fastidiados" porque llevan 14 penaltis en contra en toda la temporada.

"A mí no me gusta hablar de esto, pero los números están ahí. Llevamos 14 penaltis en contra y viendo el último que nos pitaron hoy, entiendo que nuestra gente estará muy fastidiada. Venimos de dos expulsiones fuera de casa, son muchas cosas y cuando pierdes te duele más. He visto la imagen y no merece la pena ni comentarlo", indicó.

"Es una pena cuando te toca en contra sufrir estas acciones. Creo que si son claros, como si nos pitan 20 o 25, pero cuando ves estos penaltis te hace más daño", añadió el de Bergara, que destacó la capacidad competitiva de su grupo pese a las últimas derrotas.

"El objetivo era competir y salir reforzados como grupos. Creo que sí salimos reforzados. Los nueve cambios llegaron porque no nos da para esta Liga que se juega cada dos o tres días. Estamos un poquito más cerca de la salvación que cuando empezó esta Liga rara, diferente y peligrosa", añadió.

"Estamos fastifidados porque con un poquito más podíamos haber sacado algo aquí. Para nosotros cada partido es fundamental para cerrar el objetivo. Es verdad que estamos en una dinámica de resultados no buena, son tres derrotas seguidas, pero también somos conscientes del trabajo del equipo", manifestó.

"Nosotros veníamos de una derrota dura el miércoles con Osasuna y yo sé cómo estaba la plantilla el jueves. Era imposible que hoy pudieran dar el nivel contra un rival como el Atlético que te exige tanto físicamente. No era fácil, ni por el escenario ni por el rival, pero estos jugadores han demostrado que pueden competir contra cualquiera", finalizó.