Fútbol.-El Athletic sigue soñando con Europa y Osasuna hunde al Leganés

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Athletic Club ha enterrado este sábado un poco más las esperanzas del RCD Mallorca de conseguir la permanencia después de vencer en la trigésima segunda jornada de LaLiga Santander, un partido que permite a los bilbaínos soñar con Europa, mientras que el Club Atlético Osasuna logró la permanencia virtual con un triunfo en el último suspiro ante un hundido Leganés (1-2).

En San Mamés llegó la tercera derrota del Mallorca en los cuatro encuentros jugados desde la reanudación del campeonato. El conjunto bermellón (26 puntos) continuará una semana en descenso, a seis puntos de unos puestos de permanencia que se pueden alejar si el Eibar puntúa este domingo en el Nuevo Los Cármenes.

Mientras, los de Gaizka Garitano, con 45 puntos, pueden seguir aspirando a alcanzar las posiciones continentales, que marca la Real Sociedad con 47 unidades y un partido menos. Sus próximos exámenes, sin embargo, serán de altura: Valencia, Real Madrid y Sevilla.

Con solo cinco minutos disputados en San Mamés, Unai López probó los reflejos de Manolo Reina, que no pudo hacer nada al cuarto de hora cuando el colegiado decretó penalti después de que Lago Junior derribase a Raúl García; el propio jugador navarro se encargó de sorprender al guardameta bermellón con un disparo raso y centrado. Solo ocho minutos más tarde, Sancet aprovechó un balón de saque de esquina para engancharlo y hacer el segundo (min.24).

Budimir, ya en el minuto 70, recortó distancias para los mallorquinistas al materializar con éxito una pena máxima tras una falta de Yuri sobre Trajkovski, pero Villalibre despejó cualquier atisbo de duda; en el 89, el delantero de Gernika sentenció al finalizar una gran jugada colectiva del equipo.

EL LEGA CAE SIN MERECERLO

Por su parte, el Leganés hundió aún más sus posibildades de salvación tras perder -sin merecerlo- ante un Osasuna que sólo tiró dos veces en la segunda parte y una de ellas fue a gol. Enric Gallego, con un doblete, fue el gran protagonista de un partido que deja a los pepineros muy tocados y con pie y medio en Segunda División.

Como suele ser costumbre, el Leganés comenzó perdiendo, en esta ocasión con un tijera de Gallego a la que Siovas se quedó mirando. El rendimiento del griego fue como toda la temporada, flojo, y el Lega lo pagó. El centro de Fran Mérida también ayudó a la consecución del 1-0 para los rojillos cuando apenas habían trascurrido ocho minutos.

El equipo de Javier Aguirre despertó a raíz del gol y pudo haber empatado acto seguido en un mano a mano del velocísimo Bryan Gil. Antes, Ruibal también lo intentó dentro del área y Sergio Herrera desbarató ambas ocasiones. El Leganés seguía con la dinámica tan negativa que ha arrastrado toda la temporada.

Sin embargo, la suerte cambió en la segunda parte con un chutazo del canterano Javier Avilés, un golazo que espoleó al Lega en los 45 minutos restantes. Guerrero remató desviado un minuto después, Kevin pegó otro disparo violento a los dies minutos y Rubén Pérez, de los mejores este sábado, también probó suerte desde la frontal.

Pero no hubo manera de voltear el partido. Es más, la suerte acabó dando la espalda a los madrileños en el tiempo de prolongación. Después de haber perdonado hasta cuatro ocasiones claras -echaron de menos a Óscar Rodríguez- Marc Cardona perdonó la victoria, pero Gallego no. El ex del Huesca metió la testa en un córner y sentenció al Leganés.