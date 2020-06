"T-MEC no es la vacuna que rescatará a la economía mexicana"

El T-MEC es una herramienta comercial, que aportará a México nuevos lineamientos en materia de exportaciones, inversión e integración económica con Estados Unidos y Canadá, pero “no es un acuerdo mágico o maravilloso” que rescatará a la economía mexicana.

En una entrevista con Publimetro, la coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales, Aribel Contreras Suárez, explicó que el contexto económico global y la crisis desatada por el coronavirus retardarán los beneficios del nuevo acuerdo, que entra en vigor este miércoles, 1 de julio de 2020.

Legado comercial que deja el TLCAN a México Después de 26 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) termina el próximo 1 de julio de 2020, para dar paso al nuevo T-MEC

¿Cómo llega México a la entrada del T-MEC?

– La primera implicación para México es que EU y Canadá están muy atentos al tema de la implementación de reglas uniformes en la legislación mexicana –en materia laboral, derechos de autor, comercio electrónico, energía, farmacéutica-; y aunque se ha metido el acelerador, México todavía no está 100% listo.

¿Cómo afecta el impacto de la pandemia del coronavirus?

– La pandemia del coronavirus vino a revolucionar y a poner de cabeza al mundo y América del Norte no es la excepción; esta región se ha visto seriamente afectada, principalmente el tema de la disrupción de las cadenas globales de valor.

El gran riesgo es que las empresas en México no han entrado en la nueva normalidad y no se han preparado para la entrada en vigor del acuerdo. Además hay una asincronía entre el calendario sanitario y económico de los tres países, que dificulta las relaciones comerciales y de innversiones.

¿Cómo afecta esta asincronía?

– El tema sanitario va en un calendario; el T-MEC tiene su propio calendario y no van en paralelo. En Estados Unidos hay una disputa entre el presidente Donald Trump y los gobernadores sobre los tiempos de la reactivación económica y el levantamiento del confinamiento.

En Canadá están más relajados porque hay ciudades y sectores industriales que ya viven la nueva normalidad; mientras que en México, el semáforo económico está en rojo o naranja; y eso afecta los temas y obligaciones económicas de los tres países y hace que las empresas tengan diferentes puntos de partida para insertarse en la dinámica del T-MEC.

En términos reales, ¿cuándo veremos resultados concretos del T-MEC?

– Esto tardará entre tres y cinco años, dependiendo de la capacidad de cada industria. Lo que resta de 2020 seguiremos con los estragos causados por la primera ola del coronavirus; en 2021 se estabilizará el problema sanitario, con la eventual llegada de una vacuna contra el Covid-19.

Posteriormente se estabilizará el impacto de la desaceleración económica; y un par de años después, se podrán ver los beneficios derivados del acuerdo comercial.

¿El T-MEC es la tabla de salvación de la economía de México?

– El discurso oficial dice que sí; pero en términos reales y prácticos no existe un acuerdo mágico o maravilloso que sea el antídoto contra los daños económicos de la pandemia del coronavirus.

En las actuales circunstancias globales y regionales, no va a poder abonar más allá de lo que aportó el TLCAN. El T-MEC no es una vacuna para México; ni para Estados Unidos o Canadá. Es una herramienta, es un accesorio económico; pero no es la panacea de las inversiones, las exportaciones y el crecimiento e un mundo lleno de incertidumbre.

