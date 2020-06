Desconecta.- Usuarios de Twitter comparten fotografías de cristales y piedras que se asemejan asombrosamente a comida

MADRID, 29 jun. (EDIZIONES)

Los cristales, los minerales y las piedras preciosas o semipreciosas siempre han llamado la atención del ser humano, no solo desde el punto de vista ornamental; también se han llegado a relacionar con determinadas propiedades esotéricas.

Hace unos días, además, una usuaria en Twitter quiso compartir públicamente un hallazgo sorprendente relacionado con este tema: la similitud de un cristal con un muslo de pollo crujiente al más puro estilo KFC.

🚨 CRYSTAL THAT LOOKS LIKE CHICKEN TENDER ALERT 🚨 pic.twitter.com/YLGZFo6XO2 — GarlicPowder (@fartpowder) June 27, 2020

Lo cierto es que, observando la fotografía con detenimiento, es imposible no estar de acuerdo con que el parecido es más que razonable.

El caso es que la fotografía triunfó tanto que otros usuarios de la red social se animaron a compartir sus versiones de cristal de distintos tipos de comida, tales como: un delicioso 'cheesecake', una patata, un trozo de carne, un pomelo, o un pastel de carne, entre otras increíbles y apetitosas formas.

I still like the Cheesecake one better pic.twitter.com/MexQpdXxlE — MariateresaBissinger (@mariateresag) June 28, 2020

Crystal that looks like a potatoe 🥔 pic.twitter.com/OO1RlFBQsy — Hunter Doradea (@HunterDoradea) June 27, 2020

Here's a Crystal that looks like raw meat (#Rhodochrosite) pic.twitter.com/3LNTcKXPHE — Skye (@BreakingColours) June 27, 2020

And key lime (stone) pie for dessert pic.twitter.com/m4KpLFjIuf — incredibly fitting ☭🇪🇸 (@Thetaelizabeth) June 27, 2020

I present you brooch made by jewelry artist Gisbert Stach from amber: pic.twitter.com/2likttFVQW — крошечный школьник (@rabeyka) June 27, 2020