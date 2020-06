Fútbol.- Werner: "Varios clubes lucharon por mí, pero lo mejor para mi carrera era el Chelsea"

LONDRES, 29 (dpa/EP)

El internacional alemán Timo Werner justificó su cambio de aires del Leipzig al Chelsea inglés por el conjunto de condiciones que le ofrecía el equipo de la Premier League, según explicó en una entrevista concedida al portal deportivo Sportbuzzer.

"Hubo algunos clubes importantes que lucharon por mí. La oferta completa del Chelsea fue la mejor para mí, para mi forma de juego y para mi carrera", dijo el delantero de 24 años. Werner explicó que el dinero tuvo "el papel más pequeño" en su decisión. "De lo contrario, podría haber ido a China", declaró.

El ya exjugador del Leipzig también elogió al Chelsea como uno de los principales clubes del fútbol europeo: "Es un equipo muy bueno de mucha calidad, con el que podremos luchar arriba".

Con 28 goles en la Bundesliga, Werner terminó la temporada como el máximo goleador en la historia del club de Leipzig en la liga alemana. Después de su último partido con el club sajón el pasado sábado, el delantero ya no disputará con él las eliminatorias finales de la Liga de Campeones, que tendrán lugar en agosto.

"Por supuesto que me duele no poder ayudar ahora a conseguir un gran éxito, pero desde el 1 de julio seré jugador del Chelsea y me pagará el Chelsea", argumentó Werner.

Antes de la irrupción de la pandemia, el Leipzig superó la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Tottenham por un global de 4-0 y al Chelsea le resta el partido de vuelta frente al Bayern de Múnich (perdió en casa por 0-3 en la ida).