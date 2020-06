Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Atlético de Madrid

El Atlético puede sentenciar al Barça

Los de Setién, en crisis de juego, reciben a un rival enrachado que busca su primera victoria liguera ante los blaugranas de la 'era Simeone'

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibe este martes en el Camp Nou al Atlético de Madrid (22.00 horas) en la jornada 33 de LaLiga Santander, un duelo entre segundo y tercer clasificado que podría aportar luz a la lucha por el título y que llega en mal momento para los blaugranas y bueno para los del 'Cholo' Simeone.

No está el Barça para tirar cohetes. El empate de la jornada pasada en Vigo (2-2) y el triunfo del Real Madrid en casa del RCD Espanyol (0-1) deja a los blancos más líderes, ahora con dos puntos de ventaja. Además, anuncios de ventas y fichajes y de malestar entre vestuario y cuerpo técnico sobrevuelan el Camp Nou.

Si bien es cierto que el Barça aún no ha perdido un partido tras el parón por el coronavirus, se ha dejado cuatro puntos en dos empates a domicilio y, con ello, el liderato. Su eterno rival le está robando la cartera y, ahora, se miden a un Atlético de Madrid crecido, al alza, que sabe lo que es aguar una fiesta en el Camp Nou, como en LaLiga de 2014, aunque nunca ha ganado en el feudo culé con Simeone en el banquillo.

Los 'colchoneros' están terceros, a 11 puntos del Barça y a 13 del Madrid, pero no por tener perdida esta Liga se van a detener en las cuatro victorias consecutivas que ya acumulan. Tras el empate en San Mamés, todo triunfos en esta nueva normalidad del fútbol español para afianzarse en la tercera plaza y tener casi garantizado el acceso a la próxima Liga Campeones que no parecía tan claro antes del parón.

Diego Pablo Simeone está sacando todo el jugo posible a su sistema. Solidez defensiva para encajar pocos goles (2 en 5 partidos) y para hacer valer un acierto arriba, que sigue siendo mínimo, salvo en la goleada en casa de Osasuna (0-5).

Pero el 'Cholo' tiene problemas en su zaga. Por delante de Jan Oblak no estará por sanción Stefan Savic, mientras que Mario Hermoso y Sime Vrsaljko están lesionados, aunque la buena noticia es la recuperación del brasileño Felipe para formar dupla atrás con Giménez. Más importante parece la baja de Koke, también sancionado, lo que abre un poco al abanico de posibilidades para el once.

El argentino avisó de que no se saldrá del guión habitual con "muchos centrocampistas" y podrían jugar Thomas, Saúl y Herrera, y un ahora medio 'camuflado' de delantero como Marcos Llorente para acompañar a Joao Felix, de nuevo ante una gran oportunidad de demostrar su valía, y un Diego Costa que debería volver al once titular justo al escenario donde el año pasado sufrió una expulsión que le costó ocho partidos de sanción.

EL BARÇA, A APLACAR LAS DUDAS Y LA TENSIÓN

Aún así, el Atlético tiene armas de sobra para intentar asaltar el feudo blaugrana donde, sin embargo, no gana en Liga desde el año 2006 (1-3). Tampoco ha conseguido el 'Cholo' desde su llegada batir en el torneo doméstico al Barça, una racha que quiere ampliar el Barça para volver provisionalmente al liderato y meter presión al Real Madrid en su derbi del Getafe.

El conjunto catalán, que recupera tras lesión a Sergi Roberto y a Sergio Busquets, sancionado en Vigo, parece estar casi más pendiente del líder y de los problemas internos que no de preparar este partido que puede ser clave, sobre todo si pierden los de Quique Setién.

El lunes, el Barça confirmó el trueque Arthur-Pjanic con la Juventus, de cara a la siguiente temporada. El brasileño sigue siendo blaugrana, está convocado, pero podría no jugar por no estar centrado. Setién, que sigue sin poder contar con Frenkie de Jong, se atrevió con Riqui Puig en Balaídos, pero la vuelta de Busquets parece que le quitará del once en detrimento de Rakitic y Arturo Vidal. Fuerza para contrarrestar el 'cholismo'.

Si las operaciones del 'pre mercado' pueden distraer, también estará en juego la presión de no perder más puntos para no seguir entregando el cetro de LaLiga al Real Madrid. El Barça no puede fallar si quiere provocar errores o patinazos en su rival. Y, ante un equipo complicado y que es su antítesis, en el entorno señalan a un cierto malestar entre Messi y el segundo de Setién, Eder Sarabia.

En Vigo, en un duelo que terminó en reparto de puntos pese a que el Barça tenía ventaja, parece que el argentino no quiso atender a las indicaciones del ayudante del técnico en la pausa de hidratación. Imágenes que, al ver la luz, provocaron una intensa y tensa rueda de prensa previa a este choque para Setién, que reconoció que algunos jugadores debían pensar más para el equipo, además de que había diferencias de criterios en el vestuario.

Por otro lado, el francés Antoine Griezmann, suplente de nuevo en Vigo, también podría volver al once en lugar de Ansu Fati en otra oportunidad para intentar destacar. Ante su exequipo, con el que sí brilló, buscará redimirse y no provocar un nuevo debate entorno a su figura y su rendimiento deportivo. Mucho en juego para un Barça que, en caso de tropezar, podría casi entregar LaLiga a un Real Madrid que sigue contando sus partidos por victorias en esta nueva normalidad.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi; Marcos Llorente, Héctor Herrera, Thomas, Saúl; Joao Félix y Diego Costa.

–ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

–ESTADIO: Camp Nou.

–HORA: 22.00/Movistar LaLiga.