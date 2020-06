Malaui.- El nuevo presidente desvela parte de su Gobierno y promete trabajar por "un nuevo Malaui"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El nuevo presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha anunciado este lunes la composición parcial de su Gobierno, un día después de jurar el cargo en la capital, Lilongüe, tras la confirmación oficial de su victoria en la repetición de las presidenciales de 2019, anuladas por irregularidades.

La Presidencia ha anunciado que el hasta ahora vicepresidente y su compañero de tándem en la campaña electoral, Saulos Chilima, ha sido nombrado ministro de Planificación Económica, cargo que compaginará con el de vicepresidente.

Chakwera ha nombrado además al asesor principal de Chilima en el recurso presentado contra las elecciones de 2019, Chikosa Silungwe, como fiscal general, según ha informado el diario 'Nyasa Times'.

Por otra parte, Felix Mlusu ha sido nombrado ministro de Finanzas y Richard Chimwendo Banda ha sido puesto al frente de la cartera de Seguridad, mientras que el abogado de Chakwera, Modecai Msisha, ha sido puesto al frente del Ministerio de Justicia.

Chakwera, quien logró cerca del 60 por ciento de los votos en las elecciones, prometió el domingo durante su toma de posesión que trabajaría para lograr "un nuevo Malaui" y "restaurar la fe de la nueva generación".

Así, subrayó que espera encabezar un Gobierno "que no sólo mande, sino que inspire; uno que no enfade, sino que escuche; uno que no grite y luche por la gente y no contra ella".

"Sé que muchos no me votaron en estas elecciones y quizá mi Presidencia les llene de temor y pesar. Este nuevo Malaui es casa también para ellos y, mientras sea presidente, será una en la que también ellos prosperarán", sostuvo.

Por ello, abogó por "ir más allá de los sueños, despertar, salir del duermevela y hacer que los sueños se hagan realidad", antes de asegurar que la lucha contra la corrupción será una de sus prioridades. "Acepto este llamamiento para servir con alegría y temor a Dios, dado que debo servir lo mejor posible a Dios y a todos ustedes y hacerlo lo mejor posible", remachó.

La población de Malaui acudió nuevamente a las urnas para elegir al presidente del país, después de que las elecciones de 2019, en las que el ya exmandatario Peter Mutharika obtuvo la reelección, fueran anuladas en febrero por los tribunales a causa de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso.

Mutharika ha reconocido su derrota si bien ha asegurado que estas elecciones han sido "las peores en la historia de Malaui". Así, ha urgido a la nación a reflexionar sobre la ocurrido, aunque ha pedido que se respeten los resultados.