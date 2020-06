O.Próximo.- Gantz apunta a un posible aplazamiento de la aplicación de los planes de anexión de partes de Cisjordania

Resalta que "lo que no esté conectado con el coronavirus tendrá que esperar"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, ha apuntado este lunes a un posible aplazamiento de la aplicación de los planes de anexión de partes de Cisjordania y ha destacado que la prioridad en estos momentos es hacer frente a la pandemia de coronavirus.

"Juntos derrotaremos al coronavirus y haremos frente a su impacto económico y sanitario", ha sostenido durante una reunión en el Parlamento con miembros de su partido, Azul y Blanco. "Lo que no esté conectado con el coronavirus tendrá que esperar", ha agregado.

Horas antes, fuentes de su partido habían señalado que Gantz resaltó en un encuentro con representantes estadounidenses que la fecha del 1 de julio "no es sagrada", en referencia al día fijado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para iniciar los movimientos para la anexión de partes de Cisjordania.

Estas fuentes habían manifestado que Gantz ha trasladado al embajador estadounidense en Israel, David Friedman, y al enviado especial de Washington Avi Berkowitz, que "la gente ha de volver antes a sus puestos de trabajo y se debe hacer frente al coronavirus" antes de abordar la anexión.

Sin embargo, Gantz ha resaltado que el 'acuerdo del siglo' propuesto por Estados Unidos "es un movimiento histórico que supone el mejor y el más correcto marco para promover la paz en Oriente Próximo", según ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

El ministro de Defensa ha argüido además que este plan debe ser puesto en marcha "con los socios estratégicos en la región y los palestinos" para "lograr un resultado que beneficie a todas las partes de forma proporcional, responsable y recíproca".

Posteriormente, Netanyahu ha manifestado que "hay conversaciones con el equipo estadounidense" en Israel y ha recalcado que "el asunto no depende de Azul y Blanco". "No son un factor", ha incidido, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

LOS PLANES DE ANEXIÓN

Netanyahu ha expresado en varias ocasiones su voluntad de impulsar a partir de julio un proceso de anexión de zonas de Cisjordania, parte del acuerdo con Gantz para un Gobierno de unidad en el país tras las tres elecciones parlamentarias celebradas en el país en menos de un año.

El primer ministro afirmó a mediados de junio que estos planes podrían ser aplicados "por etapas", al tiempo que incidió en que se trata de "una oportunidad histórica", a raíz del conocido como 'acuerdo del siglo', rechazado por la Autoridad Palestina.

El 'acuerdo del siglo' señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en una zona de Jerusalén Este ubicada fuera de la barrera de seguridad instalada por Israel. Asimismo, niega el derecho al retorno a los refugiados palestinos.

Por su parte, Gantz afirmó la semana pasada que podría apoyar los planes de Netanyahu y resaltó que Israel "no seguirá esperando a los palestinos" y "no estará de mierda hasta el cuello" como ellos.

"Los palestinos siguen rechazando el diálogo y permaneciendo de mierda hasta el cuello", manifestó, antes de agregar que si la Autoridad Palestina mantiene su rechazo a un diálogo fundamentado en el 'acuerdo del siglo' "habrá que avanzar sin ellos".

Los planes han sido criticados por Naciones Unidas y los países de la región, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha anunciado la ruptura de los acuerdos con Estados Unidos e Israel, incluidos los de seguridad.