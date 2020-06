Portaltic.-Tencent prepara una plataforma de 'streaming' de videojuegos para competir con Twitch

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

El gigante chino Tencent prepara actualmente el lanzamiento de una nueva plataforma de 'streaming' de videojuegos que se conocerá como Trovo y que tiene como objetivo competir con servicios similares como Twitch, de Amazon.

El conglomerado asiático, propietario entre otros de la aplicación de mensajería predominante en China, WeChat, lleva desde el pasado mes de marzo trabajando en esta plataforma que actualmente se encuentra en pruebas, aunque ya resulta accesible, como consta en la web del servicio.

La plataforma incluirá los videojuegos propiedad de Tencent, incluidos los desarrollados por Riot Games como League of Legends, y otros como Fortnite, PUBG y Arena of Valor. No obstante, también se añadirán videojuegos de terceros como Grand Theft Auto y Destiny 2, según ha informado Bloomberg.

La plataforma de Tencent, llamada originalmente Madcat y posteriormente Trovo Live, presenta un funcionamiento y una apariencia similares a los de Twitch, con la que aspira a competir, aunque por el momento las pruebas iniciales apenas cuentan con una docenas de espectadores simultaneos en sus mejores retransmisiones, según el medio citado

Tencent eta preparando un programa de acuerdos con hasta 500 'streamers' del sector del videojuego que pondrá en marcha en julio para comenzar a dotar de contenido a Trovo. El conglomerado chino repartirá 30 millones de dólares durante los próximos 18 meses entre su Top 500 de 'streamers' según los resultados. A diferencia de otras plataformas, Trovo no les requiere exclusividad.